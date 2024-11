Crece el debate por el uso de armas no letales en Río Negro

El uso de armas no letales por parte de la Policía de Río Negro toma cada vez más fuerzas en la provincia. En lo que va del año, dos proyectos llegaron a la Legislatura rionegrina impulsados por el CC-ARI Cambiemos en abril y por Primero Río Negro , semanas atrás. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aseguraron que aún no hay novedades sobre el tema.

Javier Acevedo, legislador, explicó que "hoy la policía cuenta con un arma reglamentaria aprobada que no es otra cosa que un arma letal, que son las que porta cada policía y muchas veces esa utilización es restringida para casos excepcionales cuando ya están al límite de una situación muy peligrosa. Ahora, son varios los casos también que ha ocurrido, que, en esos casos excepcionales, utilizando un arma letal en una comisión del delito, los policías han sido condenados por la justicia por ese uso".

En ese sentido, el legislador cuestionó que en "muchos de los casos, ocurridos en los últimos tiempos, se prioriza al delincuente antes que a la víctima o al propio resguardo de vida de la propia fuerza de seguridad".

policía gral.jpg Crece el debate por el uso de armas no letales tipo Taser en Río Negro

Acevedo explicó que si bien en el proyecto original estaban incluidas las pistolas Taser, que produce una descarga eléctrica, ahora surgió la posibilidad de incorporar las Byrna. Este tipo de armas puede lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, químicos u orgánicos, como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta. Tienen la finalidad de incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que pone en riesgo a sus víctimas, a los policías y a sí misma. Utiliza proyectiles de polvo inerte, gas pimienta, gas lacrimógeno y plástico sólido.

"Creemos que no solamente hay que cuidar a quienes llevan una acción delictiva, sino a todo lo que rodea, tanto a la gente en la vía pública por una acción de este tipo, como también a la propia fuerza de seguridad, y esto se evitaría con un arma no letal. Si hoy están aceptadas las armas letales, ¿por qué algunas personas, por ejemplo, de organizaciones de derechos humanos, se ponen en contra de utilizar armas que realmente no dañan a la salud?", aseguró el legislador en CNN Radio Roca.

Doctrina Zaffaroni y el caso Chocobar

El caso de Luis Chocobar, un policía que en 2017 fue condenado por disparar por la espalda a un joven que huía tras robarle a un turista en Buenos Aires, es uno de los casos más emblemáticos en el debate sobre la utilización de armas letales. En mayo la Cámara de Casación porteña anuló el juicio y ordenó realizar uno nuevo.

"Esto es lo que todos conocemos como la doctrina Zaffaroni, la creencia de que las víctimas son los delincuentes porque han crecido en una sociedad complicada o que los ha relegado socialmente. Esto ha sido acompañado también por gobiernos del kirchnerismo, donde prácticamente tenemos casos como el de Chocobar, donde actuando en defensa de un turista que terminó recibiendo 14 puñaladas, terminó prácticamente siendo condenado la acción de este policía", dijo Acevedo.

Además, aseguró que "esto es aprovechado por los delincuentes porque saben que la policía, con su arma reglamentaria letal, también están atados de pie y mano para accionar en algunos casos ".

Armas no letales: Antecedentes en el mundo, el país y la región

A nivel global, las armas no letales se utilizan en más de 107 países. En Argentina, el Ministerio de Seguridad reglamentó en julio el uso de armas no letales. En una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se mencionan cuatro: pistolas que inmovilizan al objetivo mediante descargas eléctricas no letales; pistolas que disparan municiones con substancias irritantes u otros productos químicos no letales; artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales; y gases paralizantes.

En Neuquén, la Legislatura aprobó este mes, el proyecto de ley que autoriza a la Policía a usar las Taser en el ejercicio de tareas de prevención, detección y cese del delito. Además, este tipo de pistolas ya se utilizan en varias zonas del Gran Buenos Aires.