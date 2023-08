Compraron un terreno, el vendedor murió y los herederos desconocieron la operación

justicia sentencia juez.jpg

Fue así que los compradores presentaron una demanda y un fallo del juez Mariano Castro les dio la razón, tras analizar la prueba, en las cuales se incluyeron pericias caligráficas y se tomaron testimonios. Justamente, la declaración del arquitecto que presenció la operación de compra y venta fue clave, ya que además él tenía encomendado realizar trabajos en el inmueble.

De esta forma, los herederos del vendedor deberán resarcir a los damnificados con la devolución del monto y los intereses correspondientes.

Las pruebas

A fin de dilucidar la originalidad de la firma del vendedor ya fallecido el tribunal ordenó la realización de una pericia caligráfica. Las peritos que actuaron concluyeron en que las firmas del boleto y los recibos pertenecen al vendedor.

Además, se puso en valor la declaración testimonial del arquitecto, quien dijo haber estado presente en el momento en que las partes suscribían -en dependencias del Banco Francés- el boleto en cuestión, atribuyéndole una de las firmas al mencionado como el vendedor.

Poder Judicial Bariloche

En lo sustancial, la sentencia destacó que "en el boleto traído a juicio, los compradores no han asumido ninguna obligación en relación a los trámites de mensura ni de cualquier otro relacionado con el proyecto de subdivisión del inmueble, no existiendo fundamento que permita responsabilizarlos ni por las demoras ni por la falta de aprobación del proyecto, cuyo trámite se encuentra paralizado y del que no fueron parte".

Finalmente se ponderó que "quien asume el compromiso de otorgar escritura debe hacerse cargo también de remover cualquier obstáculo que le impida cumplir, siendo la mensura, subdivisión, deslinde, aprobación administrativa, etc, obligaciones complementarias del vendedor y propietario del bien".

De esta manera, se consideró que existió mora por parte de los demandados en su carácter de herederos en el cumplimiento de su obligación de otorgar la escritura.