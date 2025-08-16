Cine de montaña y aventura: el Banff llega a Río Negro y Neuquén

La Patagonia será escenario de la apertura de la gira mundial del festival de cine de montaña más prestigioso. Enterate de la grilla completa.

El festival de cine de montaña y aventura Banff llega a Bariloche del 21 al 23 de agosto.

El Banff Mountain Film Festival World Tour vuelve a la Argentina con un doble motivo de celebración: medio siglo desde su primera edición en Canadá y 25 años ininterrumpidos de presencia en el país. En 2025, la gira mundial del cine de montaña y aventura más reconocido del planeta tendrá a la Patagonia como punto de partida , con funciones en Villa La Angostura, Bariloche, Neuquén y San Martín de los Andes .

La apertura está prevista para el 19 y 20 de agosto en Villa La Angostura , en el Centro de Convenciones, y continuará del 21 al 23 de agosto en Bariloche . Luego será el turno de la ciudad de Neuquén, el 30 y 31 de agosto en el Cine Teatro Español , y finalmente el festival llegará a San Martín de los Andes, del 4 al 6 de septiembre en el Centro Cultural Cotesma .

La provincia de Neuquén declaró al festival de Interés Turístico Provincial, destacando su aporte cultural y su capacidad para atraer visitantes. Desde el gobierno se remarcó que el Banff es “ uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo sobre cultura de montaña, exploración y deportes al aire libre ”, y que fomenta el vínculo del ser humano con la naturaleza, transmitiendo relatos inspiradores que trascienden la pantalla.

El Banff también tendrá funciones en Villa La Angostura, Neuquén y San Martín de los Andes.

Este reconocimiento no es menor ya que en cada una de sus ediciones, el festival convoca a miles de espectadores que encuentran en las proyecciones no solo entretenimiento, sino también un espacio de reflexión sobre el ambiente, la resiliencia y la superación personal.

LEGS IS 2 EASY_Tamara Susa-6 Se proyectarán cortos y documentales premiados en el mundo, además de producciones nacionales, sumado a charlas y talleres. Tamara Susa

Una trayectoria global

El Banff Mountain Film Festival nació en 1976 en la pequeña localidad de Banff, en las Montañas Rocosas canadienses. Lo que comenzó como un encuentro de amantes de la montaña se convirtió con el tiempo en un fenómeno cultural de alcance global. Hoy, la gira mundial llega a más de 40 países y 550 ciudades, consolidándose como el mayor evento de cine de aventura del planeta.

En Argentina desembarcó en 2001 y desde entonces construyó una comunidad fiel de seguidores que esperan cada año las funciones para reencontrarse con las historias más impactantes del mundo de la montaña, la exploración y los deportes extremos.

Lo que traerá la edición 2025

El público podrá disfrutar de 14 cortos y documentales premiados en diferentes festivales internacionales, provenientes de países como Francia, Austria, Islandia, Australia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Las producciones abordan temáticas que van desde grandes travesías y expediciones a paisajes remotos, hasta relatos de conservacionismo, cultura de montaña y conexión espiritual con la naturaleza.

Pero el Banff no se limita solo a las proyecciones. Cada edición ofrece un espacio de encuentro donde conviven charlas con deportistas, talleres de fotografía y actividades de intercambio cultural. Esa combinación lo transformó en una experiencia integral que trasciende la butaca de cine y se convierte en inspiración para más de 5 mil espectadores anuales en Argentina.

Impulso al cine nacional

Junto con la gira internacional, se desarrollará una nueva edición del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA), que funciona como vidriera para el talento argentino. Este espacio permite que cortometrajes y documentales nacionales, seleccionados a través de una convocatoria previa, puedan ser exhibidos en pantalla grande. Allí, realizadores locales tienen la oportunidad de mostrar sus producciones inéditas ante un público diverso, fortaleciendo el crecimiento del cine de aventura en el país.

Agenda confirmada en Patagonia Norte

Villa La Angostura: 19 y 20 de agosto – 20 hs – Centro de Convenciones

19 y 20 de agosto – 20 hs – Centro de Convenciones Bariloche: 21, 22 y 23 de agosto – 20 hs – Hotel Cacique Inacayal Lake Camp & Spa

21, 22 y 23 de agosto – 20 hs – Hotel Cacique Inacayal Lake Camp & Spa Ciudad de Neuquén: 30 y 31 de agosto – 20 hs – Cine Teatro Español

30 y 31 de agosto – 20 hs – Cine Teatro Español San Martín de los Andes: 4, 5 y 6 de septiembre – 20 hs – Centro Cultural Cotesma

Con esta programación, la región patagónica vuelve a posicionarse como epicentro de la cultura de montaña y la aventura, en un año que marcará la historia del festival por partida doble: 50 años de vida en Canadá y 25 en Argentina.