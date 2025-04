Guatti remarcó que si bien la convocatoria fue presentada como informativa sobre la resolución 180/25 , se transformó inevitablemente en un espacio de discusión. “Lo que nosotros logramos fue que, por palabras del secretario de Agricultura y Ganadería, la resolución se iba a revisar y se iba a rever. Nos hemos quedado muy conformes. Todavía nos quedan 60 días más para seguir buscándole una solución a esto", dijo.

carne con hueso Carne con hueso: "el problema no es la barrera sanitaria, es comercial"

Para el sector agropecuario patagónico, el cambio en el estatus sanitario no se puede analizar desde un solo enfoque. "Esto no solo tiene un plano técnico. Tiene una arista sanitaria técnica, una arista económica o comercial y una arista política. Este tipo de medidas no pueden ser aisladas, sino que deben ser dentro de un marco de política sanitaria nacional", explicó Guatti.

El productor agropecuario remarcó que “Argentina debe avanzar desde las zonas limpias sobre las zonas con vacunación y no al revés. Hay que lograr que el país sea libre sin vacunación en toda su extensión territorial, como lo hizo Brasil, que dentro de poco va a ser reconocida por la Organización Mundial de la Sanidad Animal como Libre de Aftosa sin vacunación”.

La importación de carne de Brasil es uno de los argumentos del gobierno nacional para flexibilizar la barrera sanitaria interna. "Si se puede importar carne de Brasil no se puede prohibir el ingreso de carne de otras provincias", aseguran voceros de La Libertad Avanza.

El campo patagónico advierte que hay una trampa en el razonamiento: Brasil tiene el mismo estatus sanitario que la Patagonia, mientras que el resto del país requiere de vacunación contra la aftosa.

El precio de la carne vacuna: un problema de mercado

Guatti se mostró crítico respecto a los argumentos que señalan a la barrera como responsable del alto precio de la carne en el sur del país. “Eso no es verdad. Lo pueden comprobar con la carne sin hueso”.

Explicó que, por ejemplo, en Río Gallegos el kilo cuesta entre 5 y 7 mil pesos más que al norte de río Colorado, cuando los costos extra por flete y empaque suman solo 670 pesos por kilo.

En ese sentido, apuntó directamente al funcionamiento del mercado. "El problema no es la barrera, hay un problema comercial, es un tema complejo del mercado. La mercadería vale lo que vale porque hay alguien que la compra. Lamentablemente, no es que me guste, yo soy productor agropecuario, no comerciante".

“Nosotros creemos que sería muy virtuoso que en algún momento la barrera sanitaria se levante. Lo que no puede hacerse es levantarla por medio de una resolución sin medir ninguna consecuencia. Tiene que ser un proceso de una política sanitaria argentina. Entonces ahí todos nos vamos a adaptar a la nueva situación”, sostuvo.

Barrera Sanitaria: una economía en juego por una medida inconsulta

Uno de los puntos que resaltó Guatti fue el impacto sobre las exportaciones del sector ovino en el mundo. "La Patagonia exporta los mercados más valorizados del mundo, como la comunidad económica de Europa, como Japón, Chile, y estos clientes nunca fueron consultados. Entonces estamos poniendo en juego acá una economía patagónica muy importante, inconsultamente, ni siquiera han consultado a nuestros clientes".

En ese sentido, remarcó que "la exportación ovina es altamente mayoritaria frente al consumo interno. Gracias a la posibilidad de exportar, los productores ovinos han podido subsistir y no han caído en la quiebra".