Brigadista se salvó de milagro en los incendios de El Bolsón

Un brigadista de Chubut quedó envuelto en llamas en El Bolsón, pero logró escapar y llegar hasta sus compañeros. "Me dije: qué inconscientes el lugar donde estábamos..."

Manuel Flores lucha contra el fuego por vocación . Entró a un cuartel como adolescente y a los 18 años ya era bombero. En una misma semana trabajó para contener incendios forestales en Epuyén y El Bolsón , donde se sumó a colaborar con otros dos brigadistas y quedó encerrado por las llamas. " Me dije: qué inconscientes el lugar donde estábamos... " , asegura.

"Salimos tres personas para allá. Estábamos en el sector de la aguada, nos metimos por un camino de ripio yendo para la pampa de Mallín. Trabajamos sobre focos secundarios, pero el fuego avanzaba descomunalmente”, relató sobre el día en el que casi queda atrapado por las llamas.

Incendio El Bolsón 020225 B.jpg Los incendios forestales no aflojan en El Bolsón. El gobernador Weretilneck lamentó que fue uno de los días más complicados. Insiste en la teoría de la intencionalidad. Gobierno Río Negro

Flores expresó que mientras avanzaban en el camión el calor y el humo se hacían más intensos. Hasta que tuvieron que frenar porque no se veía nada. Decidió filmar el avance del fuego, registro que puede ser de utilidad para analizar cómo trabajar. "Crecía con gran voracidad por el viento, venía un fuego a mi mano derecha y otro a mano izquierda, más lejos vi un foco secundario al lado mío cuando me agarró un remolino de humo y viento", dijo a Diario Jornada.

El rescatista experto aseguró que "el calor era impresionante y cualquier otra persona a lo mejor se queda en shock".

Se encontraba a varios metros del camión cuando un remolino de humo lo cegó y poco después se descubrió casi encerrado por las llamas. "El fuego es muy traicionero, traté de llegar al camión y salimos rápido. Les grité ´a correr, a correr´ y salimos rápido", recordó.

Flores aseguró que no fue la primera vez que estuvo a punto de quedar atrapado entre las llamas. “En Epuyén nos pasó algo parecido, nosotros protegimos la Escuela 9, pero tuvimos que salir de abajo del pinar porque el fuego se nos venía encima", contó. Ante esas situaciones de extremo riesgo y gran temor "no hay tiempo para pensar” por lo que los brigadistas se mueven por instinto, a partir de entrenamientos y experiencia.

Los daños del fuego

Flores dijo "valorar el seguir con vida” y lamentó los daños que provocan los incendios forestales, especialmente los iniciados en forma intencional este verano. “Hay gente que perdió todo por el fuego y uno tiene la dicha de volver a casa", manifestó.

“Nosotros tratamos de hacer lo más humanamente posible para controlar los incendios. Cuando el fuego nos supera, nuestro trabajo es resguardar a la gente. Hay que actuar, pero pensándolo en frío me dije: qué inconscientes el lugar donde estábamos…”.

No está seguro, calcula que la temperatura en esos sitios supera los 200 grados. “El calor me estaba matando. El humo genera calor, no se puede respirar. Hay que tener mente fría”.

No tiene hijos, pero en su casa lo esperan siempre su mamá, su papá y sus hermanas. “Tuve cagazo. Pasan los días y uno no cae de la magnitud de lo que pasa. Cuando me calmé, pensé: qué suerte tuve”.

Una vida de servicio

Manuel se inició como cadete en Lago Puelo y a los 18 entró en la brigada. Actualmente forma parte del equipo de combate contra incendios forestales de Chubut. “El brigadista arriesga su vida. Se duerme poco, un día salís a las 13, volvés a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana estás saliendo otra vez. Trabajamos mucho y los incendios siguen activos”.

“Soy uno más de todos los que hacemos esto. Yo trato de hacer mi trabajo y volver a mi casa; es lo que queremos todos”, aseguró.