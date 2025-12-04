ATE reclamó el pago doble de guardias y horas extras para las fiestas de fin de año

El pedido fue formalizado a través de un comunicado del gremio, que exige un incremento del 100% para quienes trabajen el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero.

ATE Río Negro pide pagos al 100% en las fiestas de fin de año.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro emitió un comunicado en el que demandó al Gobierno provincial que se duplique el valor de las guardias y horas extras realizadas durante fiestas de fin de año . El reclamo apunta para quienes realicen las tareas el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

En el documento, el sindicato sostuvo que la medida representa “un derecho y un justo reconocimiento” para los trabajadores y trabajadoras esenciales que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos “dejando de lado toda situación personal” en fechas particularmente sensibles.

“El personal es esencial y así debe ser reconocido, por eso pedimos al Gobierno que estas horas se paguen como corresponde a todos aquellos que brindan servicio durante los cuatro días festivos de diciembre y enero”, expresó Rodrigo Vicente , secretario general de ATE Río Negro.

La gremio precisó que la solicitud incluye a hospitalarios, residencias de larga estadía para adultos mayores, centros de cuidado de menores y adolescentes, trabajadores del SPLIF, guardas ambientales, policías, personal penitenciario, Protección Civil y bomberos, entre otros sectores que prestan servicio continuo.

Rodrigo Vicente ATE Rodrigo Vicente, secretario general ATE Río Negro.

ATE indicó que el pago doble debe aplicarse a los agentes comprendidos en las leyes 1844 y 1904, además de residentes que realicen guardias activas o pasivas en días no laborables, asuetos o feriados.

El sindicato también reclamó que los valores de las guardias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) sean actualizados en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Pago de salarios de noviembre

El Gobierno rionegrino comenzó este jueves con el pago de los haberes a las y los trabajadores de la Administración Pública provincial, con un cronograma se extenderá hasta el sábado.

Hoy, los trabajadores de Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial cobran sus salarios.

El viernes 5 es el turno de los docentes y porteros, mientras que el sábado 6 cobrarán los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos de control.