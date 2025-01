ATE decide los pasos a seguir tras la no renovación de más de 400 contratos en la provincia

ATE Río Negro denunció la no renovación de 448 contratos públicos y convocó a plenarios para definir medidas de fuerza en respuesta a esta decisión.

ATE Río Negro El plenario de ATE resolverá esta semana las medidas de acción a implementar en toda la provincia ante la no renovación de contrato de 448 trabajadores. Archivo

Las cesantías denunciadas por ATE se concentran en organismos clave como los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Según el gremio, los despidos afectan a trabajadores que, además de cumplir con sus tareas, muchas veces se ven obligados a utilizar recursos propios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, calificó esta situación como "un golpe fenomenal a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, así como a los ciudadanos que dependen de los servicios públicos". Aguiar enfatizó que el Ejecutivo "intenta ocultar la crisis de las políticas estatales responsabilizando a sus empleados".

El dirigente advirtió que estas medidas tendrán consecuencias directas en el acceso de la población a derechos fundamentales como la salud, la educación, la justicia y la seguridad. "El gobierno no está interesado en construir un Estado que garantice más y mejores prestaciones para la ciudadanía, sino en favorecer intereses particulares a costa de las mayorías", añadió Aguiar.

El plenario de secretarios generales buscará articular acciones de protesta en los organismos afectados. Cabe recordar que, en una reunión anterior, el gremio había dejado abierta la posibilidad de realizar jornadas de protesta en función de las necesidades de cada organismo que lo requiera.

La respuesta del Gobernador

“Ni motosierra, ni ajuste: cuidamos los recursos de los rionegrinos”, escribió el Gobernador Alberto Weretilneck en su cuenta de X. “Decidimos renovar 2.934 contratos de un total de 3.382, mientras que el 13,2% (448 contratos) no tuvo continuidad porque los agentes no cumplieron con su tarea”, sostuvo el mandatario.

Por otro lado, manifestó que "no estamos recortando ni achicando, estamos cuidando el dinero que cada rionegrino aporta con esfuerzo. Creo profundamente que el Estado debe estar al servicio de quienes lo sostienen". Por último Weretilneck advirtió: "Quienes no respetan su función no pueden seguir ocupando un lugar. Queremos un Estado eficiente, responsable y alineado con las necesidades reales de nuestra provincia".