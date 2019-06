Provincia niega "recorte salarial" por Ganancias

“Ninguna provincia puede modificar una ley nacional” por lo tanto, “las obligaciones existen más allá de que el empleador esté liquidando bien o no el impuesto”. Y ratificó: “La ley no cambia nada. No estamos cambiando ni incrementando los impuestos, estamos regularizando situaciones que teníamos pendientes”.

Domingo, ante las críticas de la senadora Magdalena Odarda, dijo que la mayoría de los trabajadores de la provincia paga Ganancias, con excepción de algunos sectores, como Salud, donde hay una ley nacional de excluir las guardias médicas en zonas desfavorables.

“La obligación final es del empleado, si la AFIP hiciera una inspección de oficio, el problema lo tendría el trabajador porque no puede poner como excusa que su agente de retención no hizo el aporte”, advirtió.

--> Las críticas de Odarda al proyecto

La senadora Magdalena Odarda criticó el proyecto que el gobierno rionegrino elevó al Parlamento en el marco del pacto fiscal. Aseguró que provocará que trabajadores estatales y privados comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. “Con esta iniciativa se hace efectivo el grave saqueo sobre los salarios de los trabajadores”, aseguró la ex candidata a vicegobernadora. Y manifestó que la medida comprende 2500 sueldos de empleados estatales que hasta ahora se encontraban exentos del impuesto.