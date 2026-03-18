Advierten por estafas en Fernández Oro: ofrecen falsos servicios en nombre del Municipio

Un falso profesional ofrece servicios en nombre del Municipio y pide dinero o datos personales. Desde el gobierno local alertaron a los vecinos.

Desde el municipio de Fernández Oro dieron detalles acerca de la modalidad.

Vecinos y vecinas de Fernández Oro fueron advertidos por el Municipio sobre una nueva modalidad de estafa que ya comenzó a circular en la ciudad. Según informaron, una persona se presenta como profesional de Seguridad e Higiene y ofrece supuestos servicios vinculados al Estado local.

Sin embargo, la maniobra es completamente falsa: no existe ningún vínculo entre este individuo y la Municipalidad.

El engaño consiste en aprovechar la confianza de los vecinos en los organismos públicos. El estafador se presenta como intermediario o técnico autorizado y ofrece realizar gestiones, relevamientos o servicios a cambio de dinero o datos personales.

Desde el Municipio aclararon que este tipo de prácticas no forman parte de ningún procedimiento oficial.

Qué aclaró el Municipio

Las autoridades fueron contundentes y remarcaron dos puntos clave:

El Municipio no autoriza servicios pagos a través de terceros .

No realiza relevamientos mediante intermediarios.

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Esto significa que cualquier persona que ofrezca este tipo de gestiones en su nombre está intentando engañar.

Recomendaciones para no caer

Ante esta situación, se pidió a la comunidad extremar precauciones:

No entregar dinero bajo ningún concepto.

No brindar datos personales.

Verificar siempre la información a través de canales oficiales.

Además, ante cualquier duda, recomiendan acercarse a las oficinas municipales correspondientes o consultar directamente con el área de Comercio y Bromatología.

La clave: estar informados

Desde el Municipio insistieron en que la mejor herramienta para evitar este tipo de estafas es la información. La difusión de estos casos busca prevenir que más vecinos sean víctimas de este tipo de engaños que apelan a la confianza y la urgencia.

Otro municipio del Alto Valle advirtió por estafas en la zona

Desde la Comisaría 44 de Villa Manzano encendieron la alerta en la comunidad de Campo Grande por una seguidilla de intentos de estafas telefónicas registrados en los últimos días. Según advirtieron, delincuentes se comunican con vecinos haciéndose pasar por empleados de organismos oficiales, bancos, empresas de servicios o incluso familiares, con el objetivo de obtener dinero o información sensible.

Para concretar el engaño, apelan a distintos artilugios: desde supuestos premios o beneficios, hasta falsos trámites bancarios urgentes o cambios de billetes. También recurren a llamados alarmantes en los que aseguran que un familiar sufrió un accidente o fue detenido, generando desesperación para presionar a la víctima. En otros casos, solicitan claves personales, códigos de verificación o transferencias de dinero.

Ante este escenario, la Policía recomendó no brindar ningún tipo de dato personal o bancario, ni realizar pagos bajo ninguna circunstancia. También aconsejan cortar la comunicación de inmediato y chequear la información a través de canales oficiales, además de alertar a familiares, especialmente a adultos mayores, quienes suelen ser los principales blancos.

En caso de recibir un llamado sospechoso o haber sido víctima, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana para realizar la denuncia. Desde la fuerza remarcaron que la prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de maniobras: ante la duda, no responder y denunciar.