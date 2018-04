Protestaron por despidos en un comercio céntrico

El secretario adjunto del gremio, Juan Morrison, dijo que la empresa los despidió con causa y por eso no percibieron ni un peso después de varios años de trabajo. Pero la causa, aclaró, fueron llegadas tarde, circunstancia que para el gremio no justifica un despido. Pero no hubo entendimiento posible con los representantes de la firma.

El gremialista adelantó que si no revisan su decisión y llaman a los trabajadores desafectados, continuarán con los escraches y endurecerán la protesta. “No podemos permitir que sean despedidos y tengan que volver a sus casas sin un peso. Si ya no los quieren en la empresa, reclamamos que les paguen una indemnización por los años de trabajo”, finalizó.

Para el sindicato, la causa de despido no es causa y encubre una política de ajuste.

Denuncian “extorsión”

El gerente de Blancoamor, Federico Kreplak, consideró que el escrache de ayer fue un “hecho apresurado, desmedido y extorsivo”, ya que para hoy estaba prevista una reunión con representantes del sindicato en la delegación cipoleña de Trabajo.

Desde la empresa admitieron que evalúan iniciar acciones legales en el fuero penal contra las personas físicas, y también el gremio. Consideraron que el escrache es un “apriete sindical”. Según Kreplak, la medida no será tolerada por la empresa, ya que es “injustificada, ilegítima y no corresponde”.

“Es un hecho apresurado, desmedido y extorsivo; es un apriete sindical. Estamos al día en todo, no hay reclamo que sea consecuente con esta acción injustificada”. Federico Kreplak. Gerente de Blancoamor

LEÉ MÁS

Consideran que el escrache en Blancoamor es un hecho extorsivo