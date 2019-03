Protesta gremial suspenderá la atención de Anses

Pesan cuestionó a los referentes regionales de la Anses porque “no hubo ninguna respuesta” a los reclamos. “Una compañera fue despedida a través de un telegrama donde dice que no se le renovará el contrato. Eso nos impulsa a tomar determinaciones como la no atención al público y si no hay respuestas durante el día, el lunes volveremos a repetir la medida”, explicó el referente gremial.

Pesan sostuvo que hasta ahora hay un solo caso, pero “son 700 los empleados” a quienes se les termina el contrato el 31 de marzo. “Nosotros consideramos que no hay ninguna razón para el despido y no queremos que este sea el primero de muchos casos más”, manifestó el dirigente a LU19.

Como no se trata de un paro, las puertas de la delegación de la Anses estarán abiertas mientras los trabajadores estén en asamblea.

El viernes ya se aplicó la misma modalidad y los vecinos no pudieron hacer ningún trámite. Desde el gremio deslindaron la responsabilidad a las autoridades de Anses y aseguraron que “dependerá de ellos tener un plan de contingencias” para la atención.