Prieto espera la habilitación para debutar en Rincón

Sin embargo, los últimos tiempos lo maltrataron, sobre todo en el aspecto deportivo donde terminó perdiendo la categoría con el Deportivo Roca.

“Nos acostaron. En el partido que me informan a mí y a Kevin Guajardo ni siquiera estábamos adentro del vestuario. La verdad que me dolió mucho lo que nos pasó y ya pensaba en largar todo y ponerme a trabajar en otra cosa”, reconoció.

El fútbol fue su ámbito, desde que comenzó en inferiores en su Allen natal y a fuerzas de goles y máxima velocidad en la delantera hasta construir una carrera de ascenso.

Un llamado de un ex compañero suyo en Ecuador, el Moncho Rodríguez, se acordó de él y lo llamó para sumarse a la aventura del Atlético Adelia María, en la Liga de Río Cuarto.

“Me llamó, el técnico es Hugo Dematua, que me conocía de habernos enfrentado con Cipo, así que dio el OK. Arreglé por 10 partidos, pero terminé jugando 6 porque me surgió esto de Rincón”, describió.

Hasta ese momento, con su inseparable amigo Daniel Carou se había prendido en las carreras de montaña. “Estaba entrenando a full. Estoy más flaco ahora que cuando jugaba en el Federal”, soltó entre risas.

La chance de seguir jugando mucho más cerca de casa fue el primer impulso. Leonardo Larenas, amigo y ex compañero suyo en el Albinegro, está haciendo bases en el club neuquino desde la reserva. “Pensó en mí. Rincón apunta al Regional Amateur de enero, pero usando como banco esta Copa Neuquén, que también quiere ganar. Me entusiasmó”, reconoció.