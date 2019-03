"Pretender que no se pueda elegir es tirar la democracia por la borda"

En Juntos hacen oídos sordos a rumores sobre un rechazo de la Corte a la candidatura de Weretilneck. Aseguran que el máximo tribunal federal “no interviene” en disputas judiciales por cuestiones electorales provinciales. Y recordaron, además, que los jueces suelen fallar en sintonía con la Procuración General, que recomendó no intervenir .“Los antecedentes recientes de la Corte muestran que no interviene en cuestiones electorales de las provincias. Estamos tranquilos”, aseguró un dirigente de Juntos.

Desesperación

El jueves por la noche, Weretilneck volvió a pedirle a la oposición que discuta proyectos de provincia. Y consideró que la insistencia ante la Corte tras el fallo del STJ es poco menos que un manotazo de ahogado. “La desesperación de los opositores es tan grande que los ha llevado a recurrir a jueces de Buenos Aires para que definan quiénes son los gobernantes de la provincia de Río Negro. Hablan de federalismo, pero son lo más unitario que hay”, manifestó el mandatario ante unas mil personas en la apertura de su local partidario.

Las críticas de Weretilneck apuntaron en todo momento a Martín Soria, el líder del FpV, aunque no lo nombró. “Pretender que miles de rionegrinos no puedan elegir a quienes creen que deben ser sus gobernantes es tirar la democracia por la borda”. Y agregó: “Con los políticos que no tienen no se animan a los debates, pueden pasar dos cosas: o no saben qué tienen que hacer con la provincia o, lo que es peor, tienen proyectos en contra del pueblo que no cuentan porque no les conviene”, concluyó.

1000 asistentes a la apertura del local partidario de Juntos

El oficialismo no detiene su campaña electoral a la espera del fallo de la Corte Suprema y el jueves por la noche inauguró un local de campaña en Cipolletti. Alberto Weretilneck cerró el acto, confiado en ser candidato, y con duras críticas a la oposición. Por la gran cantidad de vecinos que concurrieron al local de La Esmeralda y Paraguay, el tránsito vehicular estuvo cortado algunas horas.

