“A nivel nacional baja registrada es del 12 por ciento. La medición se hace respecto a unidades vendidas, y no en dinero, pro el tema de la inflación. En las ciudades más ligadas al sector del petróleo, como Neuquén y Catriel, la caída fue entre 5 y 6 por ciento de promedio. Las ciudades más hacia el lado del Valle Medio, Allen, Roca, Regina y Río Colorado, la caída fue entre un 9 y 10 por ciento de unidades vendidas. Desde el impulso de Vaca Muerta los supermercados mantienen sus ventas, pero de igual forma el promedio es negativo”, expresó Del Prete.

Agregó que, en Río Negro, aquellas ciudades ligadas a la fruticultura, tienen peores índices de consumo.

“Históricamente se demostró que, cuando las grandes cadenas de supermercados entraron en recesión, es porque as demás actividades industriales están en recesión hace tiempo. Cuando hay reactivación, los primeros que levantamos somos también los supermercados”, contó el gerente de La Anónima.

Afirmó que no están tomando personal nuevo, y que, en el caso de recorte de personal, esa mano de obra no es reemplazada.

“Desde hace un tiempo grande no estamos haciendo ningún tipo de inversión importante porque hoy, lamentablemente, el negocio es tener plata, no mercadería. Hace prácticamente 10 años que no tenemos años de ganancia, de bonanza. Los últimos buenos años para los supermercados fueron 2009-2010”, expresó Del Prete.