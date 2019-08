Preocupa la gran caída de la venta de carne en la ciudad

Natalia Chemor, dirigente de la Cámara de Industria y Comercio, manifestó que los mayoristas y carniceros han podido controlar más la evolución de los precios en los últimos años y no descartó que hoy se pueda atemperar en algo el enorme salto del dólar de estos días.

Enfatizó que, para el rubro, en el que ella misma se desempeña, lo que más inquieta es la gran baja de las ventas que no para de profundizarse. El problema se ha vuelto alarmante y hay establecimientos al borde del cierre. Algunos no lo hacen porque, por ejemplo, no cuentan con fondos para indemnizar al personal.

La realidad se ha vuelto dramática y Chemor lo atribuyó al mal desempeño económico del gobierno nacional, que a muchos defraudó en sus expectativas. Sostuvo que, prácticamente desde sus inicios, la actual administración no ha hecho más que dañar a comercios y pymes.