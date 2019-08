Río Negro trabaja en la lucha contra nuevas modalidades de narcocriminalidad

En la apertura del encuentro, el secretario de Narcocriminalidad de la Provincia, Jerónimo San Pedro, explicó que “el objetivo es capacitar a las fuerzas sobre las nuevas modalidades de narcotráfico y contrabando de estupefacientes. Y coordinar con los juzgados federales y con los integrantes de las otras provincias para trabajar en la conformación de un Consejo Patagónico para la lucha contra el narcotráfico, para coordinar la información y administrar los recursos que tenemos en la Patagonia y unirnos para combatir este flagelo mundial”.

Sobre los temas a abordarse en la capacitación, San Pedro puntualizó que “se abordarán las nuevas modalidades de algo que evoluciona constantemente. Diferentes tipos de sustancias que se están utilizando en el corte de las drogas, nuevos precursores químicos, otros tipos de contrabandos. Tenemos que estar a la altura de las nuevas incursiones que hacen estos inescrupulosos para tratar de contrabandear estupefacientes”.

“Puede ser que el narcotráfico sea un negocio muy lucrativo, puede ser que crezca a pasos agigantados en cada rincón del planeta, pero mientras haya hombres y mujeres comprometidos en seguir dando batalla, no habrá un solo día que estos inescrupulosos puedan estar tranquilos”, agregó.

Por su parte, uno de los disertantes y profesor de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Eduardo Barreiro, mencionó sobre su exposición que “hablaremos sobre todas las drogas psicoactivas que existen en Argentina. Con las fuerzas de seguridad veremos especialmente las drogas que comúnmente encontramos en la calle y en nuestros jóvenes”.

“El problema que tenemos ahora es qué estimulantes tenemos en la calle porque hay nuevas sustancias psicoactivas que los narcotraficantes le han modificado las moléculas, la estructura, la han sacado al mercado y no sabemos qué son. La guardia de toxicología de un centro no tiene ningún antídoto porque no sabe qué le dieron”, sostuvo.

Por último, aseveró: "El problema lo tenemos todos, es global. Antes había provincias que no tenían problemas de droga, se daba en los grandes centros urbanos, hoy todas las provincias tienen el mismo problema. El objetivo de mi disertación es que las fuerzas de seguridad sepan qué hay en la calle y que estén formalmente instruidos sobre todo en un tema tan importante porque los chicos se nos mueren”.

