Prendieron fuego los pinos del Parque Rosauer

"No se entiende tanto daño. Una persona que hace esto no se quiere ni a ella misma y es un peligro. No esta en su sano juicio", sentenció una de las vecinas que se encontraba en el lugar y presenció el incendio.

Según se pudo conocer, el fuego se habría iniciado del lado de la reconocida casa de jardinería Maipué, para luego extenderse hacia el parque y afectar algunos pinos.

En este momento, efectivos policiales buscan a los autores del hecho y analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.