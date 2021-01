Por la ola de calor, se disparó el consumo de energía eléctrica

La ola de calor que desde el lunes se instaló en toda la zona del Alto Valle provocó días de intensas temperaturas que superaron los 40 grados centígrados. El consumo eléctrico en las principales ciudades de la región registró un incremento importante y pese a que no hubo mayores inconvenientes, el foco está puesto en lo que pueda ocurrir este viernes donde se pronostica una máxima récord.

“El calor no está dando tregua en la provincia de Río Negro, con registros en la zona de los valles y ciudades de la costa atlántica que fueron de los más altos del país. Se nota en el termómetro y también en el consumo eléctrico, al punto que en algunas localidades el uso de los aires acondicionados disparó la demanda hasta traspasar el techo histórico”, señalaron desde la empresa a LM Cipolletti.

Explicaron que Cipolletti y General Roca fueron las ciudades donde se notó con fuerza el incremento de la demanda de energía eléctrica.

“En el caso de Cipolletti el incremento de la demanda eléctrica se disparó en un 30 por ciento sólo entre el lunes y el jueves con 30,9 MVA y 40,5 MVA respectivamente. En el caso de Roca el consumo entre el inicio de la semana y las últimas horas escaló de 37 MVA diarios a 48 MVA. Las temperaturas que rozaron los 40 grados sumado a la imposibilidad de muchas familias de acercarse hasta espejos de agua debido a la pandemia, provocaron aumentos importantes en el consumo de energía eléctrica”, detallaron desde Edersa.

edersa

En la región, hasta el momento, no se detectaron mayores inconvenientes en el suministro eléctrico y el gran temor es lo que pueda ocurrir durante este viernes cuando el termómetro alcance los 43 grados pronosticados. Según contaron, la acumulación de calor es el principal problema porque las instalaciones no alcanzan a refrigerarse. Hubo cortes en algunas viviendas en la zona de Urquiza y Miguel Muñoz, pero no apagones generales.

“Los equipos no paran y al ser varios días de calor, no se alcanzan a enfriar provocando que los equipos se sobrecalienten. Por el momento no hubo grandes problemas y esperemos que siga así”, contaron.

Para evitar la sobrecarga de la red eléctrica y fallas en el sistema de distribución, desde Edersa recomendaron tener en cuenta algunos consejos.

Aprovechar las horas de menos sol, temprano a la mañana y más tarde durante la noche, para ventilar las casas.

Mantener puertas y ventanas bien cerradas durante el día para evitar cambios de temperatura.

La cara de la vivienda que da al norte es la que más sol recibe. Usar persianas o cortinas para evitar que se caliente el interior.

Los colores claros en las paredes reflejan la radiación, manteniéndolas frescas y aprovechando mejor la luz natural.

Si se usa aire acondicionado, hacerlo con la temperatura en 24°C.