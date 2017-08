Por el viento hubo un derrumbe en la oficinas de Protección Civil

La situación se conoció el domingo por la tarde, cuando el personal que realizaba asistencia para los afectados por el viento regresó a sus oficinas y se encontró con los paneles caídos en el sexto piso del edificio municipal ubicado en calle Yrigoyen.

Los empleados explicaron que además de los paneles, colapsaron otros elementos que estaban atornillados allí.

"Fue una ventana abierta lo que hizo que el viento volteara los paneles. Por suerte no hubo heridos y el Municipio volvió a montar todo el mismo día sin dar ninguna explicación sobre nuestras condiciones de trabajo", afirmó una de las fuentes consultadas.

Felipe Vallejo, director de Protección Ciudadana del Municipio, minimizó el incidente, dijo que "fue una pavada" y aclaró que fue "un solo panel que cayó" producto de las ráfagas.

"Es una división de fibrofácil que tiene telgopor adentro y que estaba mal colocado. Inclusive la oficina en la que cayó el panel estaba vacía", aseguró el funcionario.

Por su parte Omar Meza, secretario de Sitramuci, dijo que el Municipio "no le da trascendencia al incidente porque es algo que no les conviene que se conozca, sea algo chico o no".

"Es preocupante que minimicen esto porque forma parte de una gestión que no cuida a sus empleados ni en el edificio principal ni en otras dependencias. Está el ejemplo del Corralón Municipal, en donde no hacen ni por casualidad una inspección de seguridad e higiene y en donde hay trabajadores que no tienen ni cómo calefaccionarse en invierno ni baños suficientes para todo el personal", agregó Meza.

El sindicalista dijo además que "los propios empleados están en muchos casos atemorizados de contar estas cuestiones porque los pueden castigar de alguna manera".