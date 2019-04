Durante mayo vence el estado parlamentario del proyecto, que si no es tratado a tiempo, pasará a archivo y no podrá ser presentado hasta el año que viene.

Ayer, la concejal María Eugenia Villarroel Sánchez manifestó que los expositores previstos para esta ocasión no pudieron hacerlo antes porque hubo momentos en que no se dispuso de quórum en la comisión o porque no podían estar presentes algunos de los ediles, siendo un tema que amerita la participación de todos.

“El proyecto busca objetivos muy generales. No habla del aborto y es más una expresión de deseos. Hay que ver si el Municipio puede garantizar todo lo que se plantea”, dijo María Eugenia Villarroel, Concejal, titular de la comisión de Desarrollo Social y Familia

Fue enfática en cuanto a que nunca se quiso evitar la concurrencia de los expositores provida y recordó que los primeros en expresar su postura fueron los propios pastores, el año pasado.

El listado de quienes hablarán el lunes incluye a la vecina Yamila Castillo; a Lucía Ezcurra, del grupo Unidad Pro Vida de Neuquén y el Alto Valle, y a Mariela Pereira, directora de Niñez y Adolescencia del Municipio, además de adolescentes y jóvenes de las iglesias cristianas de Cipolletti y de especialistas en bioética de Neuquén.

A casi un año de su presentación, llegó la instancia de las definiciones de la propuesta que quiere declarar a la ciudad provida.

