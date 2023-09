Video: Entró a robar a una casa cipoleña y la pasó mal...

"Entró a las casa de mis papás a robar amenazó a mi mamá la insulto diciéndole de todo y le dijo que era un asalto, que le diera todo porque la iba hacer boleta. Rompió los vidrios de la ventana no le importo nada ni que habían chicos adentro de la casa", denunció Katy al portal Intrusos de la Política.

"Gracias a Dios no pasó a mayores y estaba mi papá y mi hermano que pudieron agarrarlo para que no escapara Pero el susto y el trauma a los nenes no se los saca nadie... Espero la justicia haga algo", agregó indignada.

Intervino personal de la comisaría 32.