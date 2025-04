Un policía usó su arma reglamentaria para defender a su hijo y fue denunciado

Según las denuncias, el sargento de la Brigada de Investigaciones los encontró en la calle, los interceptó con el auto y bajó con el arma en la mano. Habría golpeado con la culata del arma 9mm a uno de los menores y apuntó al resto, exigiendo explicaciones.

Al parecer, la reacción del policía no solo fue violenta, sino totalmente equivocada. Los jóvenes que habrían amenazado a sus hijos no serían los que interceptó en la calle, si no otros. Ya son cuatro las familias que se presentaron a la Justicia y la Fiscalía ya investiga el caso. El policía, en tanto, no habría radicado ninguna acusación por la amenaza contra su hijo.