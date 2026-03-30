Un menor denunció a su padrastro mientras golpeaba a su madre y desató un operativo urgente

El chico pidió ayuda por WhatsApp mediante una app municipal. La Policía intervino de inmediato y dictaron restricción contra el agresor.

Un menor fue clave para frenar un episodio de violencia de género en su propia casa . En medio de la agresión de su padrastro hacia su madre , el chico tomó el celular y envió un mensaje desesperado al WhatsApp de la Comisaría 26° .

La alerta llegó en tiempo real y permitió que la Policía actuara de inmediato .

Según confirmó el comisario Elifonso Miguel , el aviso fue claro : el agresor estaba golpeando a la mujer dentro del domicilio.

Intervención inmediata y operativo policial

Tras recibir el mensaje, se desplegó un operativo urgente en la vivienda. Los efectivos llegaron rápidamente al lugar y lograron intervenir en la situación, evitando que la violencia escalara.

El caso derivó en una causa por violencia de género y la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento contra el padrastro, como medida de protección para la víctima.

La app que permitió dar aviso

En paralelo, desde la Municipalidad destacaron que el menor también utilizó la aplicación “Oro Te Acompaña”, una herramienta diseñada para denunciar situaciones de riesgo de forma rápida y accesible.

ECP FERNANDEZ ORO (45) Estefania Petrella

La intervención coordinada entre la app y la Comisaría 26° permitió actuar sin demoras y activar el protocolo de asistencia.

Un caso que pone en foco las herramientas de denuncia

El hecho ocurrió en Fernández Oro y volvió a poner en agenda la importancia de contar con canales de denuncia inmediatos, especialmente en contextos donde las víctimas no pueden pedir ayuda por sí mismas.

Desde el Municipio remarcaron que la aplicación impulsada con participación de Cristian Matzkin busca justamente eso: dar una vía rápida para intervenir a tiempo y proteger a vecinos y vecinas.