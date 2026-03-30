Detuvieron a un concejal por violencia de género: tenía prohibido acercarse, pero apareció en la casa de la víctima
El funcionario fue detenido tras presentarse en la casa de la denunciante pese a tener prohibido acercarse. La Justicia ya le impuso nuevas restricciones.
Un hombre de 46 años, concejal de la localidad de Cervantes, fue imputado por desobedecer una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a la denunciante.
De acuerdo con la acusación del equipo fiscal, el hecho ocurrió el domingo por la mañana, alrededor de las 10:55, cuando el imputado se presentó en el domicilio donde se encontraba la mujer, pese a haber sido notificado días antes de una medida de exclusión del hogar y restricción de acercamiento.
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Según se detalló en la audiencia, el hombre comenzó a golpear la puerta de la vivienda, lo que motivó un llamado al 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a su aprehensión.
La imputación y las medidas cautelares
Durante la formulación de cargos, la fiscalía lo acusó por el delito de desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género.
Además, solicitó medidas cautelares estrictas:
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Prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio
Restricción de 100 metros respecto de la víctima
Prohibición de realizar actos molestos o reclamos por vías no legales
Estas disposiciones fueron fijadas por un plazo de cuatro meses.
La postura de la defensa
La defensa pública no presentó objeciones ni a la imputación ni a las medidas solicitadas por la fiscalía. Sin embargo, pidió una excepción puntual: que las restricciones no impidan la comunicación entre el imputado y la mujer en temas vinculados a los hijos menores que tienen en común.
Intervención judicial y aviso al Concejo Deliberante
El juez de Garantías dio por formulados los cargos en los términos planteados y avaló las medidas cautelares, incorporando la salvedad solicitada por la defensa.
Además, dispuso que se notifique al Concejo Deliberante de Cervantes sobre la situación judicial del concejal, en el marco de la causa penal en trámite.
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