Condenado por delitos sexuales pide no ir a una cárcel por temor a otros presos

El hombre cumple la sentencia en una Comisaría del Alto Valle y presentó el reclamo mediante un habeas corpus. Un Juez de Ejecución Penal resolvió qué medidas se deben tomar.

El condenado por abuso está preso en la Comisaría 22 de Cervantes y pide que no lo trasladen al Establecimiento Penal de Viedma. Teme por su seguridad.

Un preso condenado por delitos sexuales y cumple la pena de prisión en la Comisaría 22 de Cervantes presentó un habeas corpus a la Justicia en el que pide que lo trasladen de manera "urgente” al Establecimiento Penal 2 de General Roca y que se evite, por prohibición, que lo manden al 1 de Viedma.

En su requerimiento adujo que en la cárcel de la capital provincia corre “riesgo su integridad psicofísica” , a lo que sumó como fundamento el “derecho de arraigo familiar” y la falta de tratamiento médico de su patología , la cual no fue precisada en el recurso elevado.

El planteo, formalizado por la defensa del sujeto identificado con las siglas LAL , fue trasladado a las autoridades de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), cuyo titular Cristian Villagra, respondió que el requerimiento, por ahora, no era posible.

No había cupo disponible

“Actualmente los establecimientos dependientes de esta Dirección, no cuentan con cupos disponibles para el alojamiento de personas detenidas por delitos Contra la Integridad Sexual, por lo que no es posible su alojamiento”, explicó funcionario, Comisario General retirado en el fallo conocido recientemente.

Resaltó que el asunto requería proceder “en resguardo de la integridad y seguridad que tales situaciones requieren” y aclaró no obstante que trabajaban “en la generación de una vacante y evaluando la posibilidad de que el mismo pueda ser alojado en algún establecimiento penal”.

El caso recayó para su análisis en el Juzgado de Ejecución Penal de General Roca, a cargo de Fernando Romera, quien desestimó el pedido formulado por el condenado, aunque también requirió informes acerca de sus condiciones de detención y su estado de salud.

menores y cárcel.jpg Presos del Establecimiento de Ejecución Penal de Viedma pidieron mejores condiciones para mantener visitas íntimas. Archivo

Explicó que los lugares de reclusión los determina el SPP y que, como resultado de las gestiones pertinentes efectuadas a ese organismo, correspondía el rechazo de la petición.

Sostuvo que no se advertía el “agravamiento en las condiciones de detención” y que el sujeto se encuentra detenido a disposición de un juzgado competente cumpliendo el castigo impuesto.

De todos modos, en la resolución solicitó a la Comisaría 22 que envíe un informe pormenorizado en el que detalle el estado de las condiciones de detención de LAL.

En tanto que también pidió al Servicio Penitenciario rionegrino que designe personal para constatar el cuadro de salud del hombre y la necesidad para mantener una dieta terapéutica. Asimismo, ordenó notificar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y al defensor del sentenciado.

La crueldad de los códigos tumberos

Es de conocimiento público que los detenidos por delitos sexuales deben ser alojados en pabellones especiales, alejados del resto de la población de presos, porque los códigos tumberos que rigen en el interior de las cárceles condenan a ese tipo de sujetos a travésar el mismo sufrimiento al que sometieron sus víctimas.

Han ocurrido hechos fatales en la vida real, con detalles cargados de crueldad, y hasta la ficción le ha dado lugar al tema, tanto en el cine como en la literatura. Por eso se han organizado espacios especiales para evitar que se mezclen abusadores y violadores con condenados por otros delitos.