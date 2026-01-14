Tomó alcohol, atacó a su pareja tras una discusión y terminó detenido

Habían estado trabajando juntos todo el día, pero atacó a su pareja luego de discutir. Personal policial intervino en el hecho.

El agresor fue detenido el martes a la noche por personal de la Comisaría 31° de General Roca.

Un nuevo hecho de violencia de género se registró esta semana y generó indignación entre los vecinos de la región. Un hombre atacó a su pareja luego de una discusión y terminó detenido . Según reveló la víctima, el agresor había consumido bebidas alcohólicas previo al ataque.

El atacante es un hombre de 39 años , quien fue detenido por personal de la Comisaría 31° de General Roca. El hecho ocurrió este martes por la noche en su domicilio de calle Los Cerezos al 2000, tras una discusión que derivó en insultos y ataques físicos hacia la víctima.

Según detalló la mujer de 33 años, ambos habían estado trabajando juntos en un terreno en construcción y el hombre consumió bebidas alcohólicas. Al regresar al domicilio, la situación se tornó violenta y el sujeto la atacó con golpes.

La atacó tras una discusión y terminó detenido

Vecinos de la zona alertaron a la policía a partir de los ruidos y gritos que salían desde la casa. Rápidamente, el personal policial se presentó en el lugar y redujo al agresor hasta detenerlo.

La víctima recibió atención médica tras la agresión y fue asistida por una ambulancia. Mientras que la fiscalía de turno ordenó la realización de un test de alcoholemia al detenido y la elevación de las actuaciones correspondientes.

Además, se confirmó que la mujer deberá presentarse ante la fiscalía y el hombre continúa detenido mientras se avanza en la investigación.

Violó la cautelar, atacó a su expareja y terminó detenido

Otro caso de violencia de género se registró este martes en Allen. Personal policial de la Comisaría 6° detuvo a un hombre tras agredir a su expareja, pese a contar con una medida cautelar en su contra.

El hecho ocurrió en la calle Sáenz Peña, donde la víctima alertó a la policía sobre el incidente. Al presentarse los uniformados en el lugar, confirmaron que el agresor violó la medida judicial, lo que llevó a que intervenga el Juzgado de Paz. Luego de verificar que habían denuncias cruzadas, la Fiscalía dispuso la aprehensión del agresor y la recepción de la denuncia de la mujer por lesiones.