Tomó alcohol, atacó a su pareja tras una discusión y terminó detenido
Habían estado trabajando juntos todo el día, pero atacó a su pareja luego de discutir. Personal policial intervino en el hecho.
Un nuevo hecho de violencia de género se registró esta semana y generó indignación entre los vecinos de la región. Un hombre atacó a su pareja luego de una discusión y terminó detenido. Según reveló la víctima, el agresor había consumido bebidas alcohólicas previo al ataque.
El atacante es un hombre de 39 años, quien fue detenido por personal de la Comisaría 31° de General Roca. El hecho ocurrió este martes por la noche en su domicilio de calle Los Cerezos al 2000, tras una discusión que derivó en insultos y ataques físicos hacia la víctima.
Te puede interesar...
Según detalló la mujer de 33 años, ambos habían estado trabajando juntos en un terreno en construcción y el hombre consumió bebidas alcohólicas. Al regresar al domicilio, la situación se tornó violenta y el sujeto la atacó con golpes.
La atacó tras una discusión y terminó detenido
Vecinos de la zona alertaron a la policía a partir de los ruidos y gritos que salían desde la casa. Rápidamente, el personal policial se presentó en el lugar y redujo al agresor hasta detenerlo.
La víctima recibió atención médica tras la agresión y fue asistida por una ambulancia. Mientras que la fiscalía de turno ordenó la realización de un test de alcoholemia al detenido y la elevación de las actuaciones correspondientes.
Además, se confirmó que la mujer deberá presentarse ante la fiscalía y el hombre continúa detenido mientras se avanza en la investigación.
Violó la cautelar, atacó a su expareja y terminó detenido
Otro caso de violencia de género se registró este martes en Allen. Personal policial de la Comisaría 6° detuvo a un hombre tras agredir a su expareja, pese a contar con una medida cautelar en su contra.
El hecho ocurrió en la calle Sáenz Peña, donde la víctima alertó a la policía sobre el incidente. Al presentarse los uniformados en el lugar, confirmaron que el agresor violó la medida judicial, lo que llevó a que intervenga el Juzgado de Paz. Luego de verificar que habían denuncias cruzadas, la Fiscalía dispuso la aprehensión del agresor y la recepción de la denuncia de la mujer por lesiones.
Leé más
Fue a visitar a un amigo que está preso y le llevó marihuana en un paquete de yerba
Operativo en el basural de Cinco Saltos: qué sucedió con los supuestos explosivos
A 10 años de la desaparición de Emilia Vera: "No se la pudo haber tragado la tierra"
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario