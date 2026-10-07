Robó una bolsa de cebollas en una verdulería, fue por más y lo pescaron: era un prófugo de Neuquén

El ladrón no quedó conforme y volvió al mismo comercio, pero fue atrapado por los damnificados. Tiene cuentas pendientes con la Justicia de la vecina provincia.

El joven atrapado por el robo a una verdulería de Cipolletti. Tenía pedido de captura en Neuquén.

Un joven quedó preso acusado de haber robado una bolsa de cebolla de una verdulería de Cipolletti . Lo sorprendente es que ya había logrado cometer el hecho, pero volvió al mismo lugar con intenciones de llevarse algo más, y ahí lo pescaron los damnificados.

El incidente ocurrió el martes minutos antes de las 20 en la esquina de Juan de Dios Filiberto (continuación de España) y Esquiu, frente a la Comisaría de la Familia.

Un llamado recibido en el 109 (línea telefónica de emergencias municipal) alertó que se producía un disturbio con un hombre que había sido reducido en el piso por otras personas. Presumían que era un ladrón.

Estefania Petrella

Una patrulla de la Comisaría 32 fue hasta el sitio señalado y encontraron a un grupo de personas y a otro sujeto con signos de haber sido atrapado. Los testimonios recabados por los uniformados indicaban que el desconocido había robado horas antes una bolsa de cebolla de una verdulería situada sobre la calle La Esmeralda, a un par de cuadras de distancia.

Sin embargo, luego regresó al mismo comercio con intenciones de cometer otro ilícito, por lo que al verlo lo corrieron por la calle hasta que pudieron alcanzarlo.

El sospechoso que apresado por los policías y trasladado a la unidad del barrio La Paz. Se determinó que es oriundo de Neuquén y que registra un pedido de captura vigente en esa provincia. No se precisó la causa.

Robaban un alambrado y llegó la Policía

La Policía de General Roca detuvo a dos hombres acusados de sustraer parte del cerco perimetral del aeropuerto Arturo Umberto Illia, ubicado en la zona norte de la ciudad.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 47 de J.J. Gómez. El operativo comenzó cuando un efectivo policial observara a dos personas trasladando rollos de tejido en inmediaciones del sector sudoeste del predio.

Un móvil de la dependencia se dirigió al lugar para constatar si se trataba de un robo y encontró a los sospechosos cuando caminaban por calle Félix Heredia. Al advertir la presencia policial, ambos arrojaron los rollos de alambre hacia la vereda y continuaron caminando, informaron fuentes de la fuerza.

Los dos hombres detenidos por la Policía de General Roca, acusados del robo de un tramo del alambrado del aeropuerto local. Policía Río Negro

De todas maneras ante la sospechosa actitud, fueron interceptados para verificar sus identidades y realizarles el control preventivo de rigor. En esa labor los uniformados encontraron entre las pertenencias de uno de ellos una pinza tipo tenaza, un elemento que será clave para sostener la acusación dado que, se presume, la utilizaron para cometer el robo.

Posteriormente, personal de la estación aérea verificó el perímetro y constató el faltante de dos medios paños del cerco del sector sudoeste. Los elementos recuperados fueron secuestrados y se convocó al Gabinete de Criminalística para la realización de los trabajos periciales de rigor.

La fiscalía de turno dispuso que ambos hombres permanecieran aprehendidos por el delito de robo y que los elementos continuaran secuestrados. También ordenó la realización de registros fotográficos en el marco de la investigación.