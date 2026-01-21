Quién era el hombre que apareció muerto a la vera del Río Neuquén: qué se sabe del caso

El cuerpo fue hallado este martes en horas del mediodía. Lo descubrió un vecino que caminaba por la costa de Villa Manzano.

En el lugar del hallazgo del cuerpo se desplegó un operativo con la participación de Policía y Bomberos.

La autopsia realizada al cuerpo del hombre encontrado colgado de un árbol en la costa del río Neuquén , en la zona de Villa Manzano , determinó que no tenía indicios de criminalidad , por lo que habría sido una autodeterminación.

El examen fue efectuado en la morgue judicial de General Roca , ante el requerimiento efectuado desde la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos que quedó a cargo de la investigación.

La pesquisa también logró identificar al muerto como Héctor Félix Díaz , de alrededor de 49 años de edad, domiciliado en San Patricio de el Chañar , la localidad neuquina situada a 10 kilómetros de la rionegrina, y estaba empleado de manera fija en una chacra de la zona, precisaron desde la Fiscalía. Se supo que su familia ya había sido informada. Se descarta de ese modo la versión que indicaba que el fallecido era un trabajador “golondrina” que había llegado desde una provincia del norte del país.

Escalofriante hallazgo

El hallazgo se produjo el último domingo cuando un hombre caminaba por un sector a la vera del río en cercanías del balneario Campo Grande, a pocos metros del río Neuquén y a unos 3 kilómetros de la Ruta Provincial 69. El vecino caminaba por la zona cuando identificó el cadáver en una zona boscosa de la costa.

Villa Manzano.jpg Un vecino descubrió el cuerpo del hombre, oriundo de San Patricio del Chañar. Google

El testigo puso en alerta a las autoridades, por lo que de inmediato se puso en marcha un operativo con la participación policías de la Comisaría 44 de Villa Manzano y Bomberos Voluntarios de esa localidad y de Barda del Medio. También convocaron a los integrantes del Gabinete de Criminalística de Cinco Saltos, quienes efectuaron los trabajos periciales en el lugar de la macabra escena.

Según trascendió, los rescatistas tuvieron una ardua labor para llegar al sitio, dado lo dificultoso por la abundante vegetación con árboles, arbustos, troncos y ramas caídas que abundan en el terreno.

También se destacó que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que desde algunos días que se encontraba allí, con la influencia de las altas temperaturas que se registran en los últimos días que aceleran el proceso de degradación.