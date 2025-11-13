Pistoleros atacaron a balazos una casa en Fernández Oro y no hubo heridos de milagro

Ocurrió esta madrugada en pleno centro de la vecina localidad. La policía identificó a dos hombres que se movilizaban en moto. Aguardaban la orden para tomar medidas.

La policía de Fernández Oro investiga el ataque a balazos registrado el jueves por la madrugada. No hubo heridos y hay dos sospechosos en la mira.

Una vivienda ubicada en pleno centro de Fernández Oro fue atacada a balazos por desconocidos que se movilizaban en una moto . No hubo heridos de milagro. La policía de esa localidad inició una investigación, si bien hasta el momento no se registraron detenidos , hay dos sospechosos en la mira.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, y una hipótesis señala que tiene relación con un antiguo conflicto que mantienen los pistoleros con los ocupantes del inmueble, situado en la calle Lavín entre Villegas y Sarmiento.

Fuentes de la Comisaría 26 informaron que en ese inmueble vive una pareja , y que al momento de la agresión se encontraba acompañada por un grupo de hombres.

Los motociclistas habrían pasado por el lugar y lanzaron una catarata de insultos hacia el interior de la casa. Pero no quedaron conformes, porque minutos más tarde los mismos individuos regresaron, ingresaron al patio de la casa y efectuaron varios disparos. Se desconoce si el objetivo eran los residentes o los visitantes.

Dos sospechosos identificados

Pese a la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas. El hecho fue caratulado como abuso de arma, y la unidad policial inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Personal del Gabinete de Criminalística fue convocado para trabajar en la recolección de rastros y otros indicios que permian seguir una pista de los autores.

El subcomisario Héctor Maldonado, a cargo de la dependencia policial, informó que tienen a dos hombres identificados como presuntos autores de la balacera y también ubicado su lugar de residencia. Habían requerido una serie de medidas al Ministerio Público Fiscal para proceder a su detención.

Sobre el contexto del incidente, el oficial explicó que ambas partes tienen antecedentes por enfrentamientos agresiones mutuas, pero los motivos aún no se han esclarecido.

El incidente causó una gran conmoción entre los vecinos del sector. Uno de ellos hizo el llamado a la Policía para alertar lo que estaba sucediendo.

Los testimonio indicaron al sitio Oro En Noticias que escucharon varias detonaciones, por lo que se presumió que se había producido un intercambio de disparos, hipótesis que no fue confirmada. Los peritajes lo revelarán. Los testigos agregaron que después de los estallidos observaron el movimiento de personas que salían corriendo en distintas direcciones. En tanto que los pistoleros habían escapado en la moto.