Lo atraparon con un revólver que había escondido muy bien en su cuerpo

Vecinos avisaron a la Policía que un sujeto andaba armado por el barrio Don Bosco, pero no le encontraron nada. La sorpresa fue en la Comisaría 24.

Una patrulla de policías de la Comisaría 24° del barrio Don Bosco de Cipolletti detuvo a un hombre que circulaba por la calle con un arma de fuego en su poder. Fue a partir de un pedido de los vecinos. El operativo tuvo un final sorpresivo en la comisaría.

El operativo se desplegó poco después de las 17:30, luego de que en el 911 RN Emergencias recibieran el llamado de un vecino que dijo haber visto a un sujeto que caminaba armado por la esquina de Brasil y Manuel Estrada.

Pero no fue la única alerta, porque de forma simultánea otra persona se presentó en la dependencia policial contando lo mismo y brindando una descripción coincidente del sospechoso.

De inmediato fueron uniformados al lugar, donde efectivamente observaron a un hombre con las características aportadas, quien se dio a la fuga ni bien los vio.

Pero no fue muy lejos el sospechoso, porque fue interceptado a pocas cuadras, en Paraguay y Manuel Estrada. El hombre fue reducido y sometido a una requisa preventiva, no detectándose en un primer momento ningún elemento peligroso, informaron fuentes de la fuerza.

No obstante, debido a su estado de exaltación, se le colocaron esposas y fue trasladado a la unidad policial para su correcta identificación.

Ya en la dependencia, y tras un examen más exhaustivo, se constató que el sujeto ocultaba un arma de fuego tipo revólver entre sus prendas, por lo que se procedió a su secuestro y al inicio de la causa judicial correspondiente, con intervención de la Justicia. No se precisó exactamente el lugar en que lo llevaba oculto.