Le robaron la moto en Cipolletti y la recuperó la policía: dónde estaba y quién la tenía

Es una Honda 125 denunciada por hurto días atrás en la Comisaría 32. La policía la encontró durante recorridas de prevención en un barrio de la zona rural del Alto Valle.

La moto Honda había sido robada la semana pasada en Cipolletti. Policías de Fernández Oro la recuperaron en el barrio Puente Madera.

Una moto Honda de 125 cc modelo Storm que había sido robada en Cipolletti en el transcurso de la semana pasada fue recuperada por policías de la Comisaría 26 de Fernández Oro en la zona del barrio Puente Madera , que se encuentra a la vera del canal de riego en el límite entre ambas ciudades.

El operativo se llevó a cabo el último martes minutos después de las 15, cuando personal de esa unidad policial que realizaba tareas de prevención en el sector, detectó el rodado de color negro sin chapa patente visible que se encontraba estacionado en la vía pública junto a dos hombres jóvenes.

Al advertir la presencia del patrullero , los desconocidos intentaron subir a la moto con el objetivo de escapar, pero rápidamente los uniformados bajaron del móvil y lograron interceptarlos . Luego procedieron a la identificación de los sospechosos, informaron fuentes de la fuerza.

Sin documentación y un detalle que los delató

El conductor, identificado como Lucas Oporto de 18 años de edad, reconoció que carecía de su documentación personal, como tampoco tenía la del rodado.

Pero además durante la inspección los efectivos advirtieron que el tambor de arranque se encontraba violentado, por lo que se incrementaron las sospechas sobre su procedencia y la legitimidad de la tenencia. Ante ese detalle técnico no menor y tras verificar los números de chasis y motor mediante los datos transmitidos al sistema 911, se constató que la moto registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad 32, ubicada en el barrio la Paz de Cipolletti. Su propietario la había denunciado por hurto el martes 17 de este mes.

Como consecuencia, se procedió al secuestro del rodado y a la demora de Oporto. Con posterioridad lo notificaron que quedó involucrado en una causa por el delito de encubrimiento, y que quedó a disposición de las autoridades judiciales para la continuidad del trámite de rigor.

Una insólita excusa

En tanto, otro hombre fue demorado por personal de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, luego de ser sorprendido circulando en una moto que también tenía pedido de secuestro por robo.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando efectivos realizaban tareas de prevención en el barrio Costa Norte, sector E. Allí, identificaron a un sujeto que se desplazaba a bordo de una moto tipo 110 que, a simple vista, resultaba llamativa por su estado deteriorado y presunta falta de chapa patente. Además lucía múltiples calcos adheridos en su carenado.

Desde la Policía se destacó que al solicitarle la documentación del rodado, el hombre manifestó que lo había obtenido mediante un intercambio por una bicicleta con un vecino, quien aún no le había entregado los papeles.

Moto recuperada Costa Norte

Ante la versión expresada por el motociclista, los uniformados -del mismo modo que sus colegas de Fernández Oro-, verificaron el número de motor en el sistema, constatándose que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo, solicitado por la Comisaría 4°.

Como resultado, el sujeto fue trasladado junto a la moto a la unidad policial. El rodado quedó secuestrado y el hombre fue notificado de las actuaciones judiciales por el delito de encubrimiento.