Juicio por el crimen de Jorge Gatica en la comisaría: El jurado popular dio su veredicto final

Veredicto del caso Gatica

El jurado estuvo conformado por doce personas —seis mujeres y seis varones— seleccionadas en una audiencia oral y pública realizada la semana anterior al inicio del debate. Representaron diversas edades y localidades de la Cuarta Circunscripción Judicial. El juez técnico Marcelo Gómez fue el encargado de dirigir el debate y de explicar las instrucciones al jurado.

La audiencia de los alegatos

Los sorpresivo de los alegatos fue que la fiscalía sorprendió diferenciando la acusación en beneficio de dos de los acusados. La querella se mantiene firme y criticó la decisión.

Tras la presentación de los alegatos de las partes, el juez Marcelo Gómez dispuso un cuarto intermedio. A las 14 se retomó la audiencia y se le dio a los 12 jurados populares las instrucciones para la deliberación.

La fiscalía dividió la acusación, con dos presuntos autores de tortura seguida de muerte (Sosa y Quintrel) y dos presuntos responsables de omisión por no impedir la golpiza (Henriquez y Carrizo). La querella, pidió que los cuatro policías sean declarados culpables.

En tanto que los defensores pidieron la absolución, en todos los casos. El abogado de Sosa planteó una instancia intermedia: que sea declarado culpable por omisión al no impedir la tortura.

Fiscalía responsabilizó de las torturas a Quintrel y Sosa

El fiscal Santiago Márquez Gauna hizo hincapié en el alegato en recalcar al jurado popular que no definirá sobre un homicidio, sino sobre una tortura. También hizo enfasis en que los acusados se dividieron roles y responsabilidades.

El fiscal dijo a los 12 jurados populares que en el juicio "escucharon muchas discusiones en torno a si fue éste, el otro o fue aquel. Y eso es humo, para que le presten atención a otra cosa. (Gatica) tenía 184 lesiones externas y estuvo todo el tiempo esposado, por si queda una duda sobre la tortura".

El fiscal afirmó que "Sosa y Quintrel" fueron los implicados en la tortura, mientras que Herínquez y Carrizo "presenciaron y no lo evitaron". Consideró que todos son culpables, pero Henríquez y Carrizo por un cargo menor, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

"Somos objetivos, pedimos que se condene por lo que se puede saber. Los que estuvieron en la cuadra fueron Sosa y Quintrel. Ellos lo torturaron. Nadie dijo que Henríquez le pegó a Gatica, ni los testigos, ni ellos. Entonces no les puedo decir que lo torturó", manifestó Márquez Gauna al anticipar que no pediría que la responsabilicen por la tortura.

"Carrizo no fue a la cuadra hasta que no se produjo el cambio de guardia, pero yo no le creo que no sabía lo que estaba pasando". Henríquez y Carrizo tenían la obligación de evitarlo.

La querella pidió perpetua para todos

El abogado querellante Iván Chelía aseguró al jurado popular que el delito de "tortura seguida de muerte parece una figura medieval y se condice con otras épocas del país, en épocas más oscuras. En esta causa comprendí que estas cuatro personas lo cometieron".

El abogado que representa a la madre de la víctima aseguró que "este hecho para Gatica tuvo que haber sido un infierno. Esposado, sin posibilidad de defenderse, que nadie lo ayude, tirado en el piso, viendo como su vida se le va de a poco de las manos, mientras a metros de él uno de los policías que lo torturó con total impunidad prepara una pizza".

El querellante dijo al jurado que se probó que "Sosa y Quintrel tomaron acción directa, fueron quienes ejercieron la violencia que causan las lesiones en el cuerpo de Gatica. Pero ejercer violencia no es la única forma de causar tortura. También lo comete un funcionario que teniendo la posibilidad no interviene. Henríquez y Carrizo estaban en el ámbito donde ocurrió la tortura, tenían la obligación de intervenir y no hicieron nada porque avalaron la tortura, la avalaron, la consintieron.

"Es indiferente quien fue el autor del golpe final, lo relevante fue quienes participaron en la tortura", concluyó. Por ello, pidió que sean declarados culpables de tortura seguida de muerte, que solo contempla la pena de prisión perpetua.

La defensa de Henríquez y Carrizo

El abogado Federico Diorio, defensor de Henríquez y Carrizo, volvió sobre su alegato de apertura, cuando le remarcó al jurado que "no todo es lo mismo". En su alegato final, intentó diferenciar la situación de sus defendidos con la de Sosa y Quintrel.

"Los hechos son sencillos, los entiende cualquiera. Hasta las 22.40 estaba bien Gatica. Declararon todos los acusados y fueron coincidentes: lo golpearon al volver del hospital. Henríquez ¿qué podía hacer? Fue y detuvo al compañero que lo golpeaba. Eso es un hecho. Andrea lo defendió y lo dejó bajo la custodia de Carrizo para que lo cuide. Y eso hizo Carrizo", manifestó el abogado.

"Carrizo fue el único que lo trató como persona a Gatica, que lo esposó con las manos adelante o le dio agua. Pero además, fue quién notó que no respiraba y trató de reanimarlo", afirmó.

La defensa de Sosa aseguró que "no hay pruebas"

Damián Moreyra, abogado de Jorge Sosa, apuntó contra la atención médica y la causa de muerte. Afirmó que el primer control médico en el hospital no fue correcto, porque se hizo en forma breve y no se realizó ningún estudio, para descartar lesiones.

Y puso en duda la hora y la causa de muerte. Consideró que eran hechos que deben estar claros para que el jurado defina la declaración de responsabilidad. "No hay ninguna prueba de que Sosa haya golpeado (a Gatica), por lo que si están convencidos o tienen una duda razonable, les pido que lo absuelvan. Y si consideran que no evitó que lo golpearan, lo declaren culpable, pero por omisión de tortura"

“Sosa fue el chivo expiatorio, se ideó un plan para culpar al más débil", dijo el defensor. "En la investigación no hubo secuestros, no cumplieron protocolo, ni revisaron la escena del hecho. Moraga, que ya hizo un trato con la Fiscalía, le direccionó la inspección a la Policía Federal y le entregó un parte diario, que estuvo acomodadísimo", advirtió.

El hecho

Según la acusación, Jorge Gatica se encontraba demorado y esposado en la cuadra de la Comisaría 45 cuando fue agredido por los imputados con puños, patadas, rodillazos y elementos romos. El ataque le provocó más de cien lesiones en distintas partes del cuerpo y una hemorragia interna que derivó en su muerte.

De acuerdo con la investigación, Andrea Henríquez presenció la agresión sin intervenir, mientras que Walter Carrizo bloqueó el acceso desde la guardia para facilitar el accionar de sus compañeros. Jorge Luciano Sosa fue sindicado como el autor de los golpes fatales en la zona del tórax y el abdomen. Los cuatro fueron acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, conforme al artículo 144 ter inciso 2º y 45 del Código Penal.