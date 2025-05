Crimen de Jorge Gatica: la denuncia del policía apuntado por los acusados

El policía apuntado por otros acusados denunció a Quintrel y su ex jefe Moraga, ya condenado, por la golpiza a Gatica y un plan de encubrimiento. "No le tengo miedo a la gente del ambiente, le tengo miedo a los oficiales", aseguró.

"Me están inculpando injustamente de algo por seguir unas declaraciones de quien era mi jefe, el oficial (Gastón) Moraga. Moraga junto al oficial Antenao, que fueron dos personas que vinieron a declarar, me dijeron que tenía que decir que el señor Gatica se había pegado contra la pared y así íbamos a estar todos bien ", dijo Sosa ante el jurado. Fue el último de los acusados en romper el silencio, en un relato guiado por preguntas de su abogado defensor, Damián Moreyra .

Según el relato de Sosa, Moraga no solo fue uno de los dos agresores de Gatica, sino el máximo responsable del plan para encubrir el caso. "Después del hospital (cuando Gatica fue declarado muerto) nos fuimos a la unidad 45. Estuvimos todos afuera, creo que hay unos videos donde se ve al oficial Antenao (de la Subcomisaría 79), el oficial Moraga, el cabo primero Carrizo, y estoy yo. Y no se ve en el video, pero el sargento Quintrel está en la puerta en el ingreso a la comisaría". De los acusados, solo faltaba Andrea Henríquez.

JUICIO JORGE GATICA DIA 6 (8).JPG Estefania Petrella

"Ahí comenzaron a idear el plan de decir que el muchacho se había pegado contra la pared, se había caído y que yo lo había asistido haciéndole el RCP", dijo Sosa.

Un día, "Henríquez y Carrizo fueron a mi casa, a preguntarme si yo iba a seguir declarando lo mismo. Me seguían diciendo que iba a estar todo bien, que el oficial (Moraga) había dibujado todo bien. Y decían que también tenían plata, que iban a vender sus autos si era necesario para poner plata para un abogado", detalló.

"El día 12 -tres días después del crimen- tuvimos una guardia y salimos a asistir a una señora mayor de edad. En el camino Moraga me decía que siga sosteniendo lo mismo, que no nos iba a pasar nada. Yo le dije, "Moraga, vos sabes que las cosas no fueron así". Él me seguía diciendo que sostenga eso, que si yo no declaraba eso iba a ser que todo declaren contra mí, como lo han venido haciendo cada uno de ellos", dijo el acusado.

Amenazas de los superiores en la Comisaría 45

En su declaración, Sosa reveló malos tratos de los superiores a los oficiales de menor rango y advirtió que cuando hay delitos de por medio "está en riesgo nuestra vida". El acusado recordó el caso de "del policía Lucas Muñoz, en Bariloche, que por saber información de sus superiores, lo secuestraron y apareció con un tiro en la cabeza".

Ante preguntas de su abogado, Sosa detalló que a la Comisaría 45 "fue a trabajar un oficial que estuvo en Bariloche y siempre nos hacía acotaciones sobre eso. Y el oficial Moraga también hacía esas acotaciones".

"En la unidad me seguían mortificando para que me haga cargo. Así que le dije a Moraga que yo me iba a ir, saqué el arma y se la entregué. Me dijo que le tenía que hacer el aguante al resto".

Moreyra le preguntó porqué no había denunciado esa situación durante la investigación. "¿Para qué voy a denunciar, para aparecer con un tiro en la cabeza? ¿Para que mi familia quede sola? En casa tuve que poner cámara de seguridad. No le tengo miedo a la gente del ambiente, le tengo miedo a los oficiales, porque ellos nos pueden hacer cosas", respondió Sosa.

La controversia con el resto de los acusados

Durante el juicio, otros policías implicados apuntaron a Sosa como el principal agresor de Gatica. Quintrel, por ejemplo, afirmó que lo golpeó antes y después del primer traslado al hospital. Y lo mencionó como uno de los pocos policías que se quedó con Gatica en la cuadra cuando se produjeron las lesiones que le costaron la vida.

"Cuando Quintrel dice que yo le pegué, miente. También cuando dice que le pegué en la cuadra cuando volvimos del hospital. Él tiene bien claro que los que fueron Moraga y él", afirmó.

En tanto que afirmó que Henríquez mintió al decir que ordenó que fuese a la guardia por los golpes. "Quintrel y Henríquez son muy amigos, comparten cosas, entonces se habrán querido cubrir entre ellos", afirmó al jurado.

"Las personas que tendrían que estar sentadas ahí, ocupando mi lugar, son otros. Uno es Moraga y le dieron tres años en suspenso. A mí hoy se me está acusando y me quieren dar perpetua. Yo tengo que perder la vida de mi hija cuando Quintrel y Moraga fueron los únicos que le pegaron", manifestó.