Crimen de Jorge Gatica: qué dijeron los policías antes de la sentencia

"Yo hice lo que pude. Lo cuidé a Gatica , lamentablemente no alcanzó. Hice lo que tenía que hacer. Siempre fue consciente de que tenía que volver a mi casa, que mis dos bebés me estaban esperando. Jamás haría algo así . 25 minutos dejé a dos compañeros que fichen a Gatica y confié en ellos que estaban fichando a Gatica. Cuando fui lo paré y le avisé a mi superior. Lamentablemente no alcanzó. Yo no soy un peligro para la sociedad. Trabajo desde los 18 años y jamás tuve problemas con la Justicia. Les pido por favor la absolución" , resaltó quien era jefa de calle cuando ocurrió el hecho.

JUICIO JORGE GATICA DIA 9 (23).JPG Estefania Petrella

Por su parte Walter Carrizo, cabo Primero, también visiblemente conmovido, sostuvo al igual que lo hizo en su declaración cuando se inició el debate que "tengo que vivir todos los días pensando que le hice el RCP y que no pude hacer nada más". "Ustedes ya han escuchado, que me dijeron que lo cuidara. Yo lo cuidé. Y quiero dejar algo en claro: Gatica habrá tenido sus errores como todos hemos tenido, pero era un ser humano y no correspondía que le hicieran eso. Siempre lo he dicho y lo mantengo. Nadie se merece eso".

JUICIO JORGE GATICA DIA 9 (24).JPG Estefania Petrella

El sargento Vilmar Quintrel, con voz firme y en una exposición más extensa, recalcó que "cuando hay mucho imputados normalmente todos van a querer sacar la carga de encima. Hay que ser objetivo cuando se acusa, hay que mirar la prueba. Obviamente todos van a decir ´fue el otro".

Advirtió que "hay horarios que marcan ciertas cosas, la fiscalía, ciertos defensores y la querella quieren desviar el ojo de momentos importantes de esa noche. Confío en que ustedes prestaron atención en todos estos días y vieron algunos horarios y otras cosas que marcó el forense y los peritos. Más que nada para que no se cometa una injusticia grandísima".

Opinó que en los procesos judiciales "siempre hay versiones cruzadas, hay arreglos, que se tranza" y le reclamo al jurado "que sean objetivos" y pidió prestar atención a lo que dijo el forense: que la muerte de Gatica se produjo entre 30 y 45 minutos después de sufrir las lesiones fatales.

JUICIO JORGE GATICA DIA 9 (25).JPG Estefania Petrella

"El deceso fue a las 12:20 y yo estoy en el accidente desde las 23:30. Imposible que haya estado en la unidad cuando le dan los golpes mortales", subrayó.

Pero remarcó que también lo sucedido antes de ese horario le quita responsabilidad y apuntó directamente a Sosa. "Es imposible que mi compañero (Sosa) haya cumplido bien la directiva que le dieron de seguir cuidándolo cuando lo cambian a las 22:43", puntualizó y sostuvo que "o a él se lo dejó a propósito -al que todos apuntan que es Sosa-, o él ayudó a matarlo o él fue quien lo mató".

Aclaró que le quieren achacar las demás lesiones "no tengo problemas. Porque esto es parte de estos procesos. Pero fíjense en los horarios y en la prueba objetiva".

"La fiscalía no le dio ni bola a lo que es la última parte de las lesiones mortales. Dicen que yo cuando vuelvo del hospital en 13 minutos se le hace todo eso (la agresión al detenido). Todos coinciden que en esos 13 minutos pasó el cambio de cuartelero, que entró Henríquez a hablar a la oficina de servicios, que charlamos donde iríamos a comprar. 13 minutos nada más. Después quieren echarme la carretilla a mi de todas las lesiones", sostuvo.

Agregó que "No tengo drama que me acusen o incluso si quieren digan que soy culpable, no hay problemas. Pero no tapen la verdad, porque tampoco pueden tapar el sol con una mano. Si tengo que pedir disculpas las pido después. Siempre estuve dispuesto a hablar con la familia del fallecido o con quien sea. Soy una persona tranquila que siempre quiso hacer las cosas bien y siempre estuve dispuesto a hacerme cargo de lo que yo hice y lo que no hice".

JUICIO JORGE GATICA DIA 9 (26).JPG Estefania Petrella

Por último Sosa, también se declaró inocente y enfatizó que "no hay una sola prueba objetiva que me culpe".

"Vieron en el video en todo momento intento salvar la vida del señor Gatica. Entiendo que hay personas que tienen errores, que se equivocan. Es la primera vez que tengo problemas con la Justicia"

Reiteró como al inicio del debate que "Yo vivía en el barrio. Yo le llegaba a pegar a una persona que vivía en el barrio o como dicen a un malandra, a mi me prendían fuego mi casa".

Después lamentó que sus hijos tienen que ir a visitarlo a un calabozo y que está ahí "injustamente, por querer salvarle la vida a una persona".

"Un video, una foto muestren que yo le pegué a Gatica. En la remera hubieran encontrado ADN de los culpables. No se si Carrizo le pegó o no le pegó. A las 22:43 me mandaron para adelante. Me fui y quedé en la guardia", cerró.