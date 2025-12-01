Juicio Daniel Solano II: las razones por las que piden condena contra un policía

La fiscalía solicitó prisión condicional e inhabilitación para el policía Walter Etchegaray. Es el segundo juicio por la desaparición forzada del trabajador rural.

La audiencia por la causa de Daniel Solano se realizó este lunes. Foto gentileza.

Esta mañana se realizó la audiencia de cesura en el juicio por la desaparición de Daniel Solano , conocido como “ Solano II ” , en la que las partes solicitaron la pena para Walter Etchegaray , el único funcionario policial declarado responsable penal del delito de vejaciones.

Tras la verbalización de que el imputado no registra antecedentes penales computables, el Ministerio Público Fiscal inició sus alegatos centrando su pedido en una serie de agravantes relacionados con el hecho ocurrido la madrugada en que desapareció el trabajador rural en el boliche Macuba.

La fiscalía sostuvo que, según los testimonios escuchados durante el juicio, la forma en que Solano fue retirado del local fue violenta y desmedida. “Repetidas veces escuchamos decir ‘me dio bronca cómo lo empujaban, tanta alevosía no hacía falta’”, recordaron desde la acusación.

Entre los agravantes, el Ministerio Público destacó que Etchegaray no actuó solo, sino en conjunto con otros empleados policiales. “Esa forma de intervenir causó mayor indefensión de la víctima y mayor grado de peligrosidad por parte de los autores, fue una actuación desmedida, innecesaria a la vista de todos”, sostuvo la fiscal jefe.

caso daniel solano II 2 La causa Solano II se elevó a juicio y las audiencias se realizaron en General Roca.

El organismo también agregó como agravante la afectación de la vida ajena y de los derechos humanos de la víctima. Si bien aclararon que en esta audiencia debían ceñirse al hecho por el cual fue declarado responsable, señalaron que la agresión puntual fue el inicio de la cadena de sucesos posteriores que terminaron con la desaparición y muerte de Solano.

Además, remarcaron las condiciones personales del imputado: tenía 29 años, era policía y contaba con el conocimiento profesional para saber que la conducta por la que fue declarado culpable era incorrecta. “No podemos dejar de lado que ninguno de los testigos declaró que Solano actuó de manera violenta, ni que se hubiera resistido”, indicaron.

Novedades de la causa Solano

“La manera en que lo sacaron fue excesiva y grave, y eso afectó tanto a la víctima como a la función pública y al poder delegado por el Estado en el imputado”, concluyó la fiscalía.

También recordaron que en octubre el Tribunal absolvió a Etchegaray de la acusación de ser partícipe de homicidio y determinó la no culpabilidad de otros dos empleados policiales por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El pedido de pena

La fiscalía, con adhesión de la querella, solicitó 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación especial para vestir uniforme, portar el arma reglamentaria y realizar tareas de seguridad.

Además, requirió que durante 3 años se impongan reglas de conducta: fijar y mantener domicilio, someterse al IAPL y realizar una capacitación obligatoria en Derechos Humanos sobre dignidad humana y uso legítimo de la fuerza policial.

Por su parte, el defensor particular del imputado pidió que se aplique el mínimo de la pena.

Cuándo se conocerá la sentencia

El Tribunal informó que la lectura integral de la sentencia se realizará el martes 9 de diciembre a las 9, a través de la plataforma Zoom. Allí se definirá si se hace lugar al pedido de la fiscalía o se establece un monto distinto para la condena.