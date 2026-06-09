Intento de robo y allanamiento: descubrieron más de 150 balas y un misterioso objeto

Una investigación por una tentativa de robo encontró municiones de distintos calibres y un cargador de un arma de 9 milímetros. El intrigante elemento colocado en la vivienda.

Los agentes de la Comisaría 42° secuestraron 155 balas de distinto calibre y un cargador de un arma de fuego 9 mm.

Una investigación en el marco de una causa por tentativa de robo calificado , derivó en un allanamiento en una vivienda ubicada en el alto de Bariloche . El personal de la Comisaría 42° participó del procedimiento que culminó con el secuestro de más de 150 municiones de distintos calibres, vainas servidas, un cargador de armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.

El hecho que originó la causa sucedió en el barrio El Frutillar . Allí un hombre fue abordado por sujetos desconocidos y que, tras amenazarlo con un arma de fuego, intentaron robarle sus pertenencias. Sin embargo, la víctima se resistió y los delincuentes no lograron concretar el ilícito.

A partir de las tareas de investigación realizadas por los efectivos de la unidad policial, se reunió información que permitió solicitar una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle Peulla , en el barrio Dos de Abril.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron cinco vainas servidas, 155 municiones de distintos calibres y un cargador correspondiente a un arma de fuego calibre 9 mm. También se encontró un equipo de comunicaciones, el cual fue incautado por disposición del fiscal de turno, Dr. Gerardo Miranda.

peulla El allanamiento se efectuó en una vivienda de la calle Peulla del barrio 2 de Abril.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes. Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de determinar la participación de los posibles involucrados y determinar la responsabilidad de quienes efectuaron el intento de asalto.