Fue a una fiesta, encerró a una adolescente en la habitación y la abusó

Fue acusado un joven de 21 años. La mamá de una amiga de la víctima radicó la primera denuncia.

El hecho tuvo lugar durante una fiesta en una vivienda particular de un barrio Cipoleño.

Un hombre fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente durante una fiesta en una vivienda en Cipolletti . El joven de 21 años fue acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente. La Fiscalía solicitó mantener la detención preventiva del imputado mientras avanza la investigación.

El hecho tuvo lugar durante una fiesta que se realizó en una vivienda particular en un barrio cipoleño. Según la acusación fiscal, el imputado habría ingresado de forma intempestiva a una habitación donde se hallaba la víctima en un estado indefenso y la abusó sexualmente.

La adolescente se encontraba en una habitación de la casa, probablemente bajo los efectos del alcohol , lo que constituye una disminución de la capacidad de reacción, distorsión de la percepción de la realidad y una somnolencia de la que se aprovechó el joven para cometer el abuso .

La investigación se inició luego de que la madre de una amiga de la adolescente tomara conocimiento de lo que pasó y alertó de inmediato a la Policía de la Unidad 24 del Barrio Don Bosco. Esa inmediata intervención permitió la activación del protocolo para casos de abuso, para garantizar la asistencia médica y psicológica correspondiente.

comisaria-24-del-barrio-don-bosco La primera denuncia fue radicada por la mamá de una amiga de la víctima, que radicó la denuncia en la Comisaría n°24 del Barrio Don Bosco.

La víctima fue asistida por un equipo interdisciplinario para víctimas de violencia sexual

La joven fue derivada al Hospital de Cipolletti, donde fue atendida por un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogas y trabajadoras sociales, para realizar las pautas establecidas para víctimas de violencia sexual. Las profesionales asistieron a la adolescente y realizaron las pericias correspondientes.

El sustento probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal incluye la denuncia formal del padre de la víctima, la declaración testimonial de la amiga que se encontraba en la vivienda y de la mamá de la amiga que radicó la denuncia.

HOSPITAL CIPOLLETTI INSEGURIDAD GUARDIAS.jpg La joven fue derivada al Hospital de Cipolletti, donde fue atendida por un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogas y trabajadoras sociales. Archivo

También se incorporaron los informes elaborados por el Gabinete de Criminalística y los elementos secuestrados durante el allanamiento realizado horas después del hecho.

Prisión preventiva para el acusado

Durante la audiencia, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y definió la habilitación de la etapa penal preparatoria con un plazo de cuatro meses. En ese lapso de tiempo, la Fiscalía deberá continuar con la incorporación de pruebas y testimonios claves de los asistentes a la celebración en la vivienda.

fiscalía.jpg El juez de Garantías dio por formulados los cargos y definió la habilitación de la etapa penal preparatoria con un plazo de cuatro meses. Archivo

Además, por pedido del Ministerio Público y con la conformidad del defensor particular, el magistrado impuso una prisión preventiva por el término de una semana, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Ya que aún se debe ampliar la entrevista con la víctima, lo que constituye un testimonio clave para el avance del caso.

Las medidas cautelares impuestas permitirán la detención preventiva del acusado por el plazo de una semana, con el objetivo de que no interfiera en el testimonio de la víctima. Tampoco debe hostigar mediante mensajes en las redes sociales o a través del celular hacia ella o allegados de la víctima, para garantizar el avance de la investigación.