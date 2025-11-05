Manoseó a una mujer durante el viaje en colectivo y la acción del chofer fue clave para detener al abusador

El viaje se volvió un calvario para una joven pasajera. Ante la situación desesperante, la mujer acudió al conductor del colectivo.

El colectivo partió desde el Bolsón y tenía como destino final Bariloche.

Un hombre fue acusado por el delito de abuso sexual simple en San Carlos de Bariloche . El hecho tuvo lugar el lunes 3 de noviembre cuando el sujeto habría realizado tocamientos indebidos a una pasajera durante un viaje desde El Bolsón . El conductor dio el alerta policial y el hombre fue detenido.

La situación surgió durante el traslado en un micro de media distancia, donde el hombre viajaba sentado al lado de la víctima , ubicado en el asiento lindero en el transporte. El hombre aprovechó el trayecto de poco más de una hora para realizarle tocamientos en sus partes íntimas a la joven .

La mujer, alarmada por la situación vivida, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la parte delantera del colectivo para contarle la situación al conductor del vehículo y pedir ayuda . El conductor dio aviso inmediato al personal policial sobre el accionar del hombre y coordinó su detención en la próxima ciudad.

Una vez que llegaron al destino final en Bariloche, los efectivos policiales aguardaban la aparición del hombre en la terminal de ómnibus. Finalmente, el hombre descendió del vehículo, no opuso resistencia y se llevó adelante su detención.

colectivo El hombre fue ubicado en el asiento de al lado de la víctima.

El conductor tuvo una destacada intervención en el episodio, ya que el involucrarse desde el primer momento, ofrecerle ayuda a la víctima, dar aviso a las autoridades y concretar su detención, demuestran a una persona comprometida y sensible ante la delicada situación que vivió la joven.

El procedimiento policial para la detención

Durante la audiencia que se llevó adelante hoy, el juez de Garantías realizó el control de detención y declaró la legalidad del proceso. Ya que consideró que el procedimiento policial se realizó adecuadamente y se ajustó a las normas vigentes. El hombre fue acusado por el delito de abuso sexual simple durante el viaje en colectivo.

La defensora oficial no objetó la detención del hombre, pero solicitó garantías para que el imputado continúe con un tratamiento médico por una enfermedad crónica que padece. La defensora requirió una articulación con el hospital local y un centro de salud dedicado específicamente para el cuadro del imputado, para garantizar la medicación y el tratamiento adecuado para su enfermedad.

cama La mujer le pidió ayuda al conductor del colectivo, que dio aviso inmediato al personal policial para su detención.

La defensora oficial trabajará en otra teoría del caso

Además, la defensora agregó que trabajará en otra teoría del caso, para agregar otra hipótesis sobre lo sucedido durante el viaje en colectivo. Pero no sumó objeciones durante esta instancia procesal.

La Fiscalía mencionó que las pruebas que disponen como evidencia son la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que se elaboró posteriormente y categorizó al riesgo como leve.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y ordenó medidas cautelares de rigor para asegurar el cumplimiento del proceso.