Insólito: iba con una 9 mm de juguete y dijo que era para "defensa personal"

Policías de la Comisaría 32 acudieron al Parque Norte porque vecinos alertaron por gente sospechosa. Interceptaron a un joven que llevaba una réplica.

El joven atrapado en el Parque Norte llevaba entre sus ropas una réplica de 9 mm.

Vecinos que disfrutaban de una cálida noche en el Parque Norte de Cipolletti advirtieron a la Policía que merodeaba un grupo de jóvenes en actitud sospechosa , lo que les generó temor. El incidente ocurrió el martes último, minutos antes de las 22:25, cuando el amplio y placentero espacio verde estaba lleno de personas, entre ellos muchos niños.

Desde el Comando Radioléctrico se alertó a la Comisaría 32 del barrio La Paz, desde donde enviaron una patrulla. En la recorrida, los policías lograron identificaron a dos individuos jóvenes que se encontraban en el lugar.

Al revisar sus pertenencias, descubrieron que uno de ellos llevaba entre sus ropas un arma de fuego color negro, tipo pistola 9 milímetros (como las que utiliza la fuerza rionegrina), pero que al observarla con detenimiento constataron que se trataba de una réplica , como las que se adquieren fácilmente en las jugueterías.

Los uniformados le preguntaron al muchacho por qué la portaba, y respondió que era “para defensa personal”. Como ninguno de los dos contaba con documentación que acreditara sus identidades, fueron trasladados a la unidad policial en calidad de demorados, aunque luego fueron liberados tras corroborar sus datos personales.

No se les iniciará una causa penal dado que no surgieron elementos para sospechar que planearan cometer un hecho delictivo.

No hay penas previstas

El Código Penal no establece penas por la portación de armas de juguete, o réplicas como también se las llama. Son fáciles de adquirir porque hay mucha oferta en el mercado sobre todo infantil, y entre los modelos a escala que se ofrecen hay algunas que tienen una similitud asombrosa con las verdaderas, lo que suele generar temor cuando son exhibidas.

Esa similitud ha provocado que no pocos maleantes las utilicen para cometer hechos delictivos. La crónica policial está llena de estos casos. Aquí nomás y hace poco no se produjo una tragedia de milagro gracias a la frialdad de un policía.

Sucedió frente a las 200 Viviendas, donde efectivos de la Subcomisaría 79 realizaban a pie un patrullaje preventivo se encontraron con un adolescente, conocido en el ambiente policial, quien al notar la presencia de los uniformados extrajo un arma de entre sus ropas con la que los amenazó, pero salió corriendo con la intención de escapar.

Sin embargo rápidamente fue alcanzado y reducido en el interior del plan habitacional, donde se le secuestró un elemento similar a un arma de fuego oculto en la cintura, destacaron fuentes de la institución.

El operativo generó tensión en el barrio y rápidamente se reunió un numeroso grupo de personas en el lugar. Delante del público filmaron el procedimiento con el cacheo y el secuestro del elemento con videos, diligencia que fue autorizada por la Fiscalía de turno.

El menor fue trasladado a la unidad policial y se le dio intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo que se hizo cargo de su resguardo. También se notificación a su familia, que avaló las medidas adoptadas por el personal interviniente.