Cipolletti: detienen a un empleado municipal que abusaba de sus hijas

El tribunal integrado por el juez Guillermo Merlo, Julio Sueldo y Alejandra Berenguer dictó la prisión preventiva del municipal y lo condujo a un establecimiento penal, se confirmó desde la Justicia. La defensa pública solicitó una prisión domiciliaria con el argumento de que el hombre padece una enfermedad. El fiscal se opuso férreamente al beneficio.

Sin domiciliaria posible: vivía en un predio municipal

Como la circunstancia de salud no quedó acreditada, el tribunal no hizo lugar. Además consideró que no se podía disponer del encierro en el domicilio porque pertenece al Estado municipal y todavía residen menores allí.

En la audiencia del jueves, el acusado aceptó los hechos en lo que se denomina un juicio abreviado parcial. En una próxima audiencia, se discutirá la pena.

En tanto, se supo de fuentes ligadas a la investigación que la denuncia lleva más de un año en proceso, aunque el imputado habría continuado desempeñando sus actividades. Las fuentes consultadas evitaron dar información del predio, para que no se identifiquen a las víctimas de los hechos aberrantes, todos contra la integridad sexual de mujeres integrantes del grupo familiar.