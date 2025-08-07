Buscan a un ladrón que golpeó a un nene para robarle la bicicleta

Lo sorprendió en una esquina del barrio Fuerte Apache y todo quedó registrado en un video. La familia del niño busca el rodado y afirmaron el delincuente escapó hacia el Anai Mapu.

El momento en que el ladrón ataca al nene y logra arrebatarle la bicicleta.

Un nene de poco más de 10 años fue agredido por un l adrón que le robó la bicicleta en la que circulaba. El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 21 en inmediaciones de la esquina de Avenida La Plata y Río Limay , zona del barrio conocido como Fuerte Apache, un sector donde se han registrado graves hechos de inseguridad.

El ataque quedó registrado en un video tomado por una cámara de seguridad, el que se viralizó inmediatamente en redes sociales, donde cuestionan duramente al sujeto por aprovecharse de una niño. “Rata” y “rastrero” son algunas de las calificaciones que le endilgaron.

El subcomisario Patricio Mussari, jefe de la Subcomisaría 79 de las 1200 Viviendas, informó que recibieron la denuncia y que están abocados a la investigación para atrapar al delincuente.

Una tía del chico publicó también un aviso en Facebook con fotos para recuperar la bici. También agrega como dato que es de rodado 29, y que el sujeto que se la arrebató escapó hacia el barrio Anai Mapu.

El momento del ataque

Trascendió que el ataque se produjo cuando el menor salía de su casa acompañado por su mamá. En ese momento pasó el malviviente y le arrebató el rodado.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad que captó cuando el delincuente sorprendió al chico mediante samarreos y empujones. Se observa que hubo un intento por de defensa, pero que de todos modos el ladrón aprovechó su superioridad física y se apoderó de la bicicleta.

Después se sube y se va pedaleando como si nada, mientras la víctima solo atina a alejarse caminando.

bicicleta robada

En el video se observa además que en el mismo momento pasa caminando otro hombre, pero no tiene ningún tipo de participación ni interviene para frenar el robo. Su actitud pasiva extraña, por eso no se descarta que haya sido un cómplice del malviviente.

La filmación podría ser clave para individualizar al autor del hecho y al posible acompañante

Un registro para reducir los robos

El robo de bicicletas, en algunos casos mediante el empleo de violencia, es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años. La aparición en el mercado de nuevos modelos de rodados y la venta masiva e ha convertido en una tentación para los delincuentes.

Frente a ese escenario el Concejo Deliberante cipoleño aprobó en septiembre del año pasado la creación del Registro Único de Bicicletas para identificarlas y poder facilitar los controles como cuando sean recuperadas por la Policía, que permitan ponerle freno al mercado negro.

La iniciativa, impulsada por María José Manonelles y Oscar Langowski, del bloque Cambia Cipolletti, tiene por finalidad ponerle freno al robo de bicis, que se ha incrementado notablemente en los últimos meses y en algunos casos con extrema violencia, como por ejemplo con el uso de armas de fuego.

ciclovia alem.jpg Estefania Petrella.

El mecanismo establece implementarlo mediante la inscripción de los rodados en una base de datos con el número de cuadro, marca, color y modelo. Mientras que también se deberá agregar todos los datos personales de su propietario: nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono y fecha del trámite que no tendrá costo para los vecinos, con el objetivo de estimular la registración.

Como complemento de la gestión administrativa, el vehículo recibirá su identificación mediante un patente que tendrá un código alfanumérico, la que deberá tener grabada en su cuadro. Este paso tendrá carácter voluntario, por lo que se propone invitar a la ciudadanía a adherirse.

Luego la autoridad de aplicación, que en este caso sería el área de Tránsito y Seguridad Vial, podrá ejecutar controles y cotejar la información volcada en el padrón con la que muestre el rodado en su estructura, y determinar así si su poseedor es su propietario legal o proviene de una situación irregular.