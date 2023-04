Piquín llegará a Cipolletti con "El show debe continuar"

hernan-piquin-show.jpg

En tanto, el show también repasa las canciones clásicas de la banda, como: Who wants to live for ever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y obviamente Show must go on.

Las entradas para el espectáculo cuestan $5500 y se pueden adquirir en la plataforma entradauno.com o en la tiquetera del Complejo Cultural Cipolletti,

Elenco

Hernán Piquín, Gabriela Alberti, Gustavo Ortiz, Julieta González, Federica Tobares, Valentina Silvera, Lucia Harismendy, Mateo Torino, Gus Ronchi y Facundo Idio.

-Iluminación y Sonido: Sebastián De Lucca

-Maquinista: Cristian Saavedra

-Asistente de Vestuario: Adriana Cavicchia

-Tour Manager: Maxi Gallardo

-Libro: Sergio Marcos.

-Dirección coreográfica: Laura Cattalini ¨La Catta¨

-Arreglos musicales: Maestro Gerardo Gardelín

-Producción: Just Art Producciones.