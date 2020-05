Ni su presencia alcanzó para detener el ciclo en caída de Gustavo Coronel que a los pocos partidos dejó el banco y asumió Sergio Priseajniuc, tres partidos después la pandemia, confinamiento social y el fin abrupto del campeonato.

Gesto personal

Al mes del cimbronazo mundial, entendió que era el tiempo de comprender la situación del club albinegro y con su hermano en Plottier empacó para abaratar gastos fijos.

A las semanas, el Estado permitió tramitar permisos especiales para volver al lugar de residencia, pero en Misiones no se hace sencillo.

"Hace días que lo intento y no hay manera. Necesito ese permiso para poder viajar", explicó, quien permaneció más de los 55 días actuales de aislamiento sin su pareja, porque ella sí alcanzó a trasladarse antes de que todo se pusiera más estricto en el país.

Misma situación vivieron Maximiliano Tormann, el cuerpo técnico y Nicolás Trecco, por el lado del plantel local.

Es que por disposición de las autoridades gubernamentales, cada uno de los empleados varados lejos de sus lugares de residencia debe tramitar permisos en las páginas de sus respectivas provincias, solo para poder trasladarse en autos particulares y bajo algunas medidas de seguridad específicas.

Vínculo vigente

El club y los futbolistas siguen con vínculo contractual por un mes más, pero con montos mínimos.

Tampoco hay certezas de la fecha de reinicio para la competencia, aunque en el caso de la categoría en la que está Cipo ya hay que apuntar para enero del 2021, por eso la mayoría de los nombres que circulan por los equipos saben que tendrán por delante un semestre muy, pero muy difícil.

Ninguno de sus pares de divisiones superiores o de Selección se ha expresado en este sentido. Ni siquiera ayer, en el Día del Futbolista.

Algo más de dinero para el Federal A

Medios cercanos a las categorías del ascenso en la Argentina anuncian que por intermedio de una partida excepcional de la FIFA, los 30 equipos del Federal A serán beneficiados con una nueva suma de dinero.

Se especula que serán 100 mil pesos para cada uno de los participantes, como paliativo contra la grave crisis económica que se desató por el receso forzado por la pandemia, sumado a que el 30 de junio vencerán los contratos de la mayoría de los futbolistas y quedarán desocupados unas 450 personas solo de este cuadro de competencia.

El mes pasado, AFA tuvo un reparto para los clubes de todas las categorías, y la suma había sido muy desigual entre los de la B Metro y el Federal A. Esta nueva partida podría equilibrar un poco esa cuenta, aunque sigue siendo menor, en unos 310 mil pesos en contra de las instituciones de las provincias.

La Liga, al ritmo de la vuelta a clases

En la Liga Deportiva Confluencia tampoco hay novedades de la fecha de regreso a las canchas.

Los clubes siguen con expectativa este primer ensayo de AFA por autorizar la vuelta a las prácticas desde el 25 de mayo en grupos reducidos, pero nada confirmado.

En caso de avanzar, podría pensarse en el bloque de tercera y primera división, las inferiores tienen un panorama bien distinto. De hecho, AFA ya confirmó que sus certámenes de inferiores no se reanudarán de manera oficial este año. Es probable que los clubes vuelvan a reunir a sus planteles, pero de jugar por los puntos en el 2020 hay que olvidarse.

Una de las condiciones de los dirigentes para dar el visto bueno de poner a rodar la pelota es que no esté prohibido el ingreso de público, por lo que representa la venta de entradas en algunas ciudades.

En consecuencia, un parámetro a tener en cuenta sería el retorno a las clases, de lo que tampoco hay precisiones ni en Nación ni en la Provincia.

A pesar de que Río Negro ha ingresado a la fase 4 del aislamiento, una más que Buenos Aires y el Conurbano, abrir las escuelas es otro momento del que Alberto Fernández ya dijo “no es prioridad”.

Con su frase no hizo más que marcar plazos, que no serán inmediatos como para no crear falsas expectativas.

En este mismo sentido, la Mesa Directiva de la Liga no se ha vuelto a reunir desde mediados de marzo y sigue sin fecha para volver a sentarse de manera oficial.

