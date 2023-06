Pillmatún define en Roca el pase a semifinales: "El grupo está a la altura", dijo el DT San Martín

Luego de la paridad, la Academia tiene un partido más que decisivo, no hay ventaja para nadie y la definición será en el Luis Maiolino. “El grupo está a la altura, sabemos lo que es Roca de local, pero deportivamente estamos parejos. En ese sentido estamos tranquilos, aunque la localía a veces hay que tenerla muy en cuenta”, comentó sobre el enfrentamiento del viernes.

Pillma siempre es un rival complicado y en cualquier terreno. En los últimos tiempos logró el título en la Liga y fue protagonista del Regional. “El grupo se basa en estar bien mentalmente, eso lleva a que el jugador tenga un plus más para sacar. Eso en un partido normal no lo tenés pero hay situaciones donde se les nota esa fuerza interior”, agregó el DT.

En la ida, el autor del gol académico fue Leo Parra, quien vio la roja y se perderá la vuelta, siendo una perdida sensible para San Martín. “Es una baja importante pero el futbol es así, hay que reponerse rápido porque esto sigue. Sí, se va a notar la ausencia de Leo en el equipo. Es la única, no se sufrió más, por suerte va a subir otro chico que anda muy bien”, explicó.

El equipo dirigido por San Martín finalizó tercero en la Zona Oeste, en lo que fue un cierre muy parejo en la última fecha. En total sumó 24 puntos y está invicto, pero la diferencia de gol lo dejó en el tercer puesto. “Fue una zona muy pareja, con mucha competitividad y las exigencias son mayores”, sostuvo.

Jorge San Martín no solo se preocupó en el partido que afrontará en pocas horas. También tuvo un momento de reflexión sobre un tema principal que afecta a la Liga Confluencia. “El tema que todos sufrimos es el arbitraje y lo padecemos todos los de la Liga. Mantener un grupo con el nivel de jugadores con buena predisposición y tenerlos todos los entrenamientos es un desafío. El día a día en un club es complicado y los arbitrajes ayudan poco. Esto pasa sobre todo en los clubes donde el futbol es totalmente amateur, donde todo es cuestión de ganas”, opinó.

Esta temporada fue complicada para el equipo, ya que no contó con sus instalaciones para los partidos de local. Actualmente recibe a los rivales en San Isidro, donde nació la Academia Pillmatún. “El Club sufrió la gran movimiento del traslado del predio pero tenemos un gran proyecto detrás. Todavía no lo entienden y no se lo esperan, en algunos lugares escuché burlas pero se van a caer de espalda cuando vean los resultados”, contó Jorge San Martín sobre la cancha.

Más allá de las chicanas y la fortaleza que muestra San Martín y Karina Álvarez, presidenta del club, las preocupaciones pasan por los jugadores. “Las decisiones que se toman a veces de personas alejadas al club es preocupante, porque afectan a muchos chicos, tenemos más de 150 jugadores. Karina por suerte estuvo buscando por todos lados para que podamos jugar”, dijo.

Si bien en el Maiolino uno quedará en el camino, el DT, dejó en claro su postura sobre sus dirigidos y la institución que hoy confía en su trabajo. “Pillmatún va a seguir trabajando y creciendo para la tranquilidad de todos. Siempre vamos a transmitir positividad, pero sea cual sea el resultado de mañana (por el vierens), Pillma va a seguir en carrera”, aseguró.

San Martín llegó a la institución en 2022 cuando el club ya estaba disputando las primeras instancias del Regional Amateur. “Me tocó llegar en un momento difícil, en plena competencia y con un plantel armado. Hubo que tomar decisiones y se hicieron de buena manera. No se generó ningún malestar y pudimos hacer un gran Regional más allá del resultado. Lo tomamos con tranquilidad y eso es lo que nos trajo hasta donde estamos hoy ”, analizó sobre su llegada y presente.

Pillmatún tendrá más compromisos. Además de su partido con el Deportivo Roca, piensa también en el Torneo Clasificatorio de la Federación Patagónica, que otorga un lugar en el Regional 2023/2024. “Tenemos hasta el lunes para presentar una lista de 30 jugadores para el Clasificatorio. Es una cosa de locos, se avisa una semana antes. Hoy estamos con un plantel de 22 jugadores que alternan entre primera y tercera. Seguro vamos a sumar para tener recambio, esto es largo”, concluyó.

Entrevista por Juan Pablo Andrez