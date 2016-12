Pidieron la canasta y trabajo antes de Navidad

Un paisaje conocido pero que en este año del cambio se recrudece al calor de la inflación económica. La Navidad no es un atenuante sino que expone como síntoma las carencias y lo que cuesta llenar la mesa en unas fiestas de precios desorbitados para bolsillos devaluados, especialmente en los sectores más necesitados. El movimiento popular La Dignidad, encabezado por Lila Calderón, salió a la calle para hacerles notar a las autoridades el malestar que existe en los barrios más carenciados.

Además de pedir una canasta navideña para calmar los ánimos en una época sensible del año, la dirigente hizo hincapié en la responsabilidad del Estado en la generación de fuentes laborales. “Nosotros pedimos por los desocupados que se organizaron para salir a pelearla y el reclamo fundamental no era comida, sino trabajo”, remarcó, al tiempo que señaló que espera que se concrete la ayuda que prometieron tanto la Provincia como el Municipio.

Luego de recibir el petitorio de Calderón, el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, explicó que entre mañana y pasado representantes de Desarrollo Humano se encargarán de repartir módulos alimentarios reforzados con productos navideños. Si bien no pudo dar una cifra específica, estimó que el presupuesto para llevar adelante la iniciativa rondará entre 300 mil y 500 mil pesos. “Hay productos que no tienen costo porque se trabajó con los mismos talleres que tiene la Municipalidad. Eso no entró en licitación”, precisó el funcionario.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano detallaron que la canasta no tendrá bebidas, pero que estará compuesta por productos como leche, azúcar, harina, fideos, legumbres, latas de durazno, aceite, pan dulce, garrapiñada y budín. En total, tendrá 20 elementos.

La distribución estará a cargo de asistentes sociales que evaluarán las necesidades de cada familia. También se realizarán entregas a iglesias y otras organizaciones sociales, más allá de La Dignidad.

Empleo

La manifestación del lunes comprometió a los funcionarios del Municipio a abrir el diálogo para comenzar a canalizar el reclamo por puestos de trabajo. “Se comprometió a gestionar una reunión para la primera semana de enero para ver el tema. Nosotros nos pusimos a disposición para ver las posibilidades y como la ciudad está tan sucia, ofrecimos poner la mano de obra para poder limpiarla. La idea es que nos contraten a través de una cooperativa o que le den la forma que ellos quieran, pero que generen posibilidades de trabajo para los vecinos”, sostuvo Calderón.

Según afirmó la dirigente: “La gente quedó fuera del sistema laboral y no tiene dónde conseguir. Te dicen que hay laburo en las chacras, pero es un trabajo esclavo. Están pidiendo golondrinas, los traen a vivir en gamelas porque ningún chacarero paga realmente el trabajo de una chacra”.

Por su parte, Vázquez señaló que luego de fijar fecha para ese encuentro, se pondrán en contacto con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que canalice la mano de obra desocupada a partir de programas de empleo.

Otra alternativa

En consonancia con la propuesta de La Dignidad, desde el MTD presentaron un proyecto para apartarse de los subsidios y orientarse en el desarrollo de las cooperativas con trabajo tercerizado. “Nosotros tenemos armadas dos, una de trabajos generales y otra de panadería. La idea es que el Municipio nos ayude con cuestiones técnicas para llevar los balances contables. También pedimos absorber producción de panificados para los comedores”, contó Sabino López, referente de la agrupación.

El dirigente agregó que hace dos meses vienen hablando con el Ejecutivo por esa iniciativa y otras como trabajos de desmalezamiento, construcción de veredas y rampas en espacios verdes a través del convenio Construir Empleo, en el que intervendría Nación. “Se nos ha ido el año y esto está en veremos. Necesitamos de la voluntad política del Gobierno. En la época del kirchnerismo teníamos cooperativas que salteaban los pasos licitatorios por su fin social. Nosotros pedimos que, cuando esté la parte jurídica al día, tercericen las cooperativas para contener la necesidad de empleo que hay en los barrios”, dijo.

Y subrayó: “La lucha que iniciamos este año va a continuar. Si no se ponen en marcha las propuestas, vamos a movilizarnos. Este año tuvimos la necesidad urgente de salir por la comida y eso sí se sostuvo con el abastecimiento de los comedores”.

El Ejecutivo prometió módulos navideños para los sectores más humildes y analiza contratar cooperativas de desocupados.

Trabajo se mete para frenar la disputa en el comercio

La disputa que enfrenta a comerciantes y empleados sobre el cierre de los negocios para Nochebuena y Año Nuevo sumará hoy un nuevo capítulo, quizás el último. La Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará hoy a las 9 en la delegación de calle Estrada al 1800.

El titular del área provincial, Lucas Pica, informó a LM Cipolletti, que la finalidad de la audiencia es llegar a una acuerdo de partes, pese a las diferencias sostenidas que ya intentaron zanjar sin éxito. Pica le puso fichas a la reunión de hoy porque en otros conflictos dirimidos sobre el cierre de los comercios para las fiestas tuvieron éxito y mencionó el caso de Viedma, donde las partes acordaron un horario diferenciado, o Cinco Saltos, donde la actividad comercial terminará a las 13. “Cada región tiene sus particularidades y nosotros siempre vamos por un acuerdo de partes”, indicó el funcionario provincial.

La diferencia más notable se da en la Nochebuena, ya que los comerciantes quieren trabajar hasta las 16 y el sindicato reclama un retiro masivo del personal a las 13 para que los trabajadores puedan volver a sus hogares a tiempo y llegar descansados a la celebración familiar. El 31, la disputa es por una hora: cerrar a las 13 o a las 14.

$500.000 Los fondos que invertiría el Municipio en las canastas

Aunque se prometieron para esta semana, desde el Ejecutivo no precisaron cuántas familias serán beneficiadas ni la totalidad de los productos que integrarán las canastas.