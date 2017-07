Piden que no les descuenten los días de paro

Más de 150 empleados de la comuna participaron activamente de los reclamos y se arriesgan todavía a que la administración de Aníbal Tortoriello les aplique un recorte muy considerable por las jornadas durante las que no cumplieron con sus labores habituales.

El jueves 20 cerró el tiempo de definición administrativa de los haberes para la preparación de la liquidación de sueldos, que se pagan tradicionalmente el día previo al inicio de un nuevo mes.

El chaparrón puede ser muy duro para los operarios si se les descuentan los días y, con los ánimos caldeados que persisten por la falta de un acuerdo con el gobierno local por sus distintas demandas, la mecha de un nuevo conflicto se encendería.

Por eso, la organización que lidera Omar Meza ha resuelto ayer tener paciencia y por ahora frenar y contener cualquier demostración de fuerza. Con ello, esperan que el Ejecutivo asuma una postura similar y lo más adecuado para tal fin sería que se anuncie el no descuento de las jornadas de paro. De todos modos, si no hay definiciones, igual se esperará al fin de semana para conocer si los recibos y el cajero muestran que no hay quitas.

Ayer, pese a la tensión que todavía prevalece, no hubo ninguna reunión entre las partes. Solamente se conoció que se produjo un contacto telefónico entre la titular del Concejo Deliberante, Marisa Lazzaretti, y Meza para avanzar en detalles sobre lo que el oficialismo y el gremio pretenden para una negociación productiva.

El gremio solicitó algunos informes que considera relevantes para despejar ciertas incógnitas.

Sin convocatoria a reunión conjunta

Por lo que se pudo conocer ayer, el Ejecutivo municipal no ha convocado para reunirse ni a Sitramuci ni al Frente Sindical. El llamado sería inminente pero se comenta que el intendente Aníbal Tortoriello ya habría dado la orden de descontar una cantidad grande de días a los trabajadores que participaron de las protestas de Sitramuci. También podría haber alguna pronta resolución sobre la situación laboral de Omar Meza y de al menos dos empleados, cuyo comportamiento estaría bajo la lupa de la actual administración. Los próximos días podrían ser determinantes.