Piden que apuren la declaración de utilidad pública de las tomas

En una muy concurrida asamblea de vecinos, la dirigente Lila Calderón fue ratificada sin oposición alguna para seguir conduciendo los destinos del Barrio Obrero A y B. Entre sus primeras acciones para su nuevo mandato, tiene previsto apersonarse hoy en la Municipalidad en procura de dialogar con el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, y con integrantes del Concejo Deliberante con el fin de apurar la ordenanza para declarar de utilidad pública los asentamientos de Cipolletti. Hasta ahora, sólo existe una comunicación de los ediles para que se avance en ese sentido y por eso se requiere de una norma superior para habilitar legal y administrativamente la medida.

La reunión de los pobladores tuvo lugar en la Escuela 366 el sábado y allí se hizo un repaso de lo actuado durante los últimos doce meses. En la ocasión, se habilitó la posibilidad de presentar más candidaturas pero al final la única fue la de Calderón, que tuvo así un aval generalizado.

Los presentes destacaron la necesidad de avanzar en la declaración pública antes de que termine el año para que inmediatamente después se avance en la ley de expropiación provincial. Esto urge, en particular, para el sector A, donde ya no hay diálogo posible con quien reclama la propiedad de las tierras. En cuanto al sector B, se volverá a insistir en conversaciones con la familia Apablaza, pero si no hay avances, también se abordará la vía expropiatoria.

30 familias deberán ocupar sus casas en el Barrio Obrero.

Es el número aproximado de grupos familiares que tienen un lote y han avanzado algo en la construcción de sus hogares pero siguen sin irse a vivir en ellos. El resto de los pobladores les ha pedido que se radiquen cuanto antes porque, si no, darán los predios a personas que los necesitan.