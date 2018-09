Pide que la Muni le pague remedios para la presión

La chacarera, de 64 años, y su hermano, de 61, perdieron sus frutales por el fuego y quedaron prácticamente en la calle. La comuna no les brindó ninguna ayuda y no les autoriza la posibilidad de lotear para poder recuperar algo de lo perdido, ya que además les resulta imposible volver a producir. El resultado, después de tener un pasar digno, es hoy que no tienen ni para mantener su salud. Hace un tiempo, presentaron una denuncia judicial contra el Ejecutivo cipoleño y en unos días habrá una audiencia de conciliación.

En el interín, Zulma, acosada por las carencias, resolvió actuar. Como ni Lazzaretti ni Bordignon ni nadie en el Municipio ha atendido sus planteos, hoy se hará presente en la sede central de la comuna para reclamar que la atiendan y que al menos cumplan ahora el pedido que hiciera de medicamentos para la presión arterial, el estrés, la ansiedad y la depresión, pues su falta los está castigando. De no tener respuesta, se quedará en el lugar y no se irá aunque la tenga que echar la Policía.

Si a pesar de sus esfuerzos no es oída, llevará la situación a la Justicia, donde radicará una denuncia por abandono de persona, por no haberse gestionado la medicación.