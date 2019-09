Asimismo, el senador por Río Negro criticó al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, por haberse mostrado con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, durante la visita que realizó el ex jefe de Gabinete a Tucumán.

"Se subió al palco. Le faltó cantar la marcha" peronista, se quejó Pichetto y añadió: "Las empresas tienen que seguir viviendo, acompañar los procesos políticos, pero debería haber un poco más de mesura".

Por otro lado, criticó nuevamente el esquema de asistencia social a los sectores más vulnerables y consideró que "es necesario reestructurar" los planes sociales "para alivianar la carga impositiva sobre los sectores medios del trabajo". El senador consideró que los planes sociales "no pueden ser para siempre" y advirtió que "si esta situación se acentúa, se va a consolidar la estructura de pobreza y se convierte en una práctica inviable".

Pichetto volvió a mostrarse así como referente del ala más dura del Gobierno en términos de política social y en ese marco criticó a los "gerentes de la pobreza", al tiempo que afirmó que "hay planeros o piqueteros que tienen un trabajo en negro y cobran el plan".

También volvió a apuntar contra el líder de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, a quien describió como "el jefe de una organización de cartoneros que recibe muchos recursos del Gobierno nacional".

"Cuando Alberto Fernández pidió no salir a la calle, estos sectores responden que la calle es suya. Pareciera que la pobreza les da legitimidad para hacer cualquier cosa. El Estado tiene que ayudar, tener una mirada humanística pero no permitir esto", sostuvo el candidato a vicepresidente.

Por otra parte, afirmó que lo ve "muy bien" a Macri y destacó que "ha superado totalmente" la derrota que sufrió en las elecciones primarias, en las que cayó frente a Alberto Fernández por 16 puntos de diferencia.

"La verdadera elección, la importante es en octubre. Hay mucha gente que no ha votado en agosto, más de 5 puntos; mucha otra votó castigando al Gobierno, pero ahora se dio cuenta de que también vuelve lo anterior, vuelven los mismos personajes", manifestó.

Finalmente, Pichetto reiteró que está "dispuesto" a participar de un debate de candidatos a vicepresidente, aunque señaló que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le planteó que "no tienen recursos, aparentemente, y que no está previsto en la ley".

Tras remarcar que "el debate es un elemento necesario en la política argentina", el senador nacional también se refirió a la postulante a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner: "No sé si quiere o no (debatir), porque no se ha expresado".

