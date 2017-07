Pese al guiño de la Muni, el gremio no baja la guardia

El titular del gremio, Omar Meza, aseguró que se trata de una estrategia del Municipio para descomprimir la tensión que generó el reclamo del personal, focalizando en la Secretaría de Servicios Públicos.

A pesar de haber dado un paso adelante ante la problemática, desde Sitramuci aseguraron que continuarán en lucha para que el resto de los reclamos tengan una respuesta positiva y que todos puedan tener las mismas condiciones de trabajo. Además, Meza aseguró que la ropa de invierno no fue entregada en su totalidad y que “el presupuesto para la indumentaria fue aprobado para todo el personal, no sólo un sector” ya que el área administrativa, el personal de la guardería canina y quienes prestan servicios en Balsa las Perlas no recibieron los elementos de protección contra los fríos que azotan a la región.

“El Gobierno lo único que busca es desvirtuar el reclamo del sindicato. Sabemos que los van a pasar a contrato municipal, pero no a todos, por eso nosotros vamos a seguir luchando para que terminen de contratar a los trabajadores que quedan”, manifestó Meza. Y anticipó: “También voy a seguir denunciando que despidieron a compañeras eventuales a quienes no sólo no se las tuvo en cuenta, sino que también se las dejó en la calle”.

Por otra parte, con respecto a los dichos contra su persona realizados por Julio Tarifa, representante legal del Municipio, Meza insistió en que el gobierno busca “desvirtuar el reclamo del sindicato” y que por esta razón están actuando a sus espaldas. “Al final no era cierto lo que decía el intendente de que se habían terminado los contratos eventuales porque existían, está a la vista que había alguien que no decía la verdad”, concluyó el sindicalista. Desde el Ejecutivo insisten en que el reclamo obedece a cuestiones políticas y no a conflictos laborales.

El Cipo Limpia quedó en suspenso

La Secretaría de Servicios Públicos informó ayer que el recorrido del Cipolletti Limpia quedó suspendido hasta nuevo aviso y que la Municipalidad se encargará de informar las nuevas fechas del programa de recolección de basura y desechos de gran tamaño.

Desde que comenzó el conflicto laboral en el Municipio, los recorridos habían sido postergados, aunque el Ejecutivo lo anunciaba semana a semana a la espera de una resolución. Como el paro se extiende y se mantiene la alta adhesión de los afiliados a Sitramuci, optaron por bajar todas las fechas y esperar hasta la reprogramación definitiva.

El secretario de Servicios Públicos, Jorge Ulovec, explicó que el servicio de recolección de basura se encuentra normalizado pero que por el momento, y debido a la falta de 110 trabajadores afiliados a Sitramuci que están de paro, el Cipolletti Limpia no puede continuar con sus labores rutinarios. No obstante, aseguró que una vez solucionado el conflicto volverán a realizar su trabajo de manera normal .